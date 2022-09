Guadalajara no solo se ha convertido en un público importante para Daniela Romo, pues la cantante recuerda que en la Perla Tapatía ha figurado desde su infancia en momentos especiales con su familia, y con su anunciado regreso al Auditorio Telmex, el próximo 6 de octubre, la también actriz recuerda sus tardes de paseo por el centro de Chapala de cara a un concierto que está marcado justo por la nostalgia, pero también con la innovación de su romanticismo.

“Me da muchísima emoción ir… Tengo familia allá y cada vez que los veo me da mucha alegría. Es un lugar que disfruto mucho (…) me acuerdo cuando yo era chica y mi mamá me llevaba al Lago de Chapala. Ella se quedaba a veces en un hotel que está en el centro, el Hotel Roma, me acuerdo de esos lugares”, apunta Daniela Romo en entrevista con EL INFORMADOR.

Una mirada a su camino

A unos días de haber iniciado su gira “Abraza la vida tour 2022” en el Auditorio Nacional, de la Ciudad de México, el pasado 13 de septiembre, y alistarse para también visitar Monterrey y Colombia, Daniela Romo señala que su actual show es un verdadero recorrido por sus 50 años de trayectoria, por lo que sus canciones más emblemáticas serán las que den estructura a su nuevo espectáculo, además de servir como un reencuentro con sus fans sobre el escenario.

Sobre el repertorio con el cual llegará a Jalisco, la cantante comparte que “Elegir los temas es verdaderamente un reto monumental, sí cuesta mucho trabajo, porque es mucha andanza, mucho camino, le pasaba hasta a Armando Manzanero, él lo decía, que tenía 100 canciones nuevas y la gente quiere escuchar las viejas. Yo siento que la gente tiene un poco de nostalgia por recordar otros tiempos que fueron felices, no la nostalgia fea de llorar, sino recordar los que fuimos cuando éramos todos unos chamacos”.

Haciendo alusión a sus conciertos memorables como los palenques tapatíos, Daniela Romo resalta la oportunidad de poder volver a Guadalajara, pero a escenarios como el Auditorio Telmex, en donde disfruta también del encuentro generacional, no solo con la música que ha impulsado con canciones como “Yo no te pido la Luna” o “De mí enamórate”, sino también por el legado que ha forjado en la escena teatral, en las telenovelas y el cine.

“La gente joven de hoy llega a mis conciertos por sus papás o por sus abuelos que les han puesto mis canciones. Los primeros que fueron mi público, que son mis contemporáneos, han seguido asistiendo hasta la fecha y están ahí, y eso es una alegría para mí. Me da una enorme satisfacción haber tenido la capacidad de seguir llenando los corazones de muchas personas desde que empezaron conmigo y hasta ahora que lo transmiten a las nuevas generaciones”.

En la piel de "Rosalía"

Entre los proyectos que Daniela Romo espera estrenar en 2023 destaca “Soy Rosalía: Una historia de No Fue Mi Culpa”, serie impulsada por la plataforma STAR+, en donde dará vida a una mujer que tendrá que lidiar con el doloroso suicidio de su hija, sin imaginar que esta muerte desencadenará secretos para descubrir qué fue lo que realmente pasó.

“Ya terminamos de filmar, fue una hermosa experiencia porque trabajé con dos grandes directoras, Maryse Sistach y Julia Rivero, y con un reparto maravilloso como Damián Alcázar, a quien conozco de hace mucho tiempo; también, con Arcelia Ramírez y un reparto de gente nueva. Fue una experiencia muy fuerte, porque es un personaje muy difícil”, indica Daniela Romo al resaltar que este spin-off de la serie “No Fue Mi Culpa”, estrenada en 2021, se ha enfocado visibilizar la violencia hacia las mujeres.

“Es un tema muy duro de tocar, pero estoy muy contenta porque todo el mundo me ayudó a realizar este personaje, un poco difícil, pero realmente me lo llevo en el corazón, un personaje que me entró por todas partes… ‘Rosalía’, lo disfruté muchísimo”.

Finalmente, Daniela Romo indica que personajes como “Rosalía” son un claro ejemplo de cómo las narrativas han cambiado en los personajes femeninos: “La narrativa está cambiando en la literatura, en el cine, en la televisión, está cambiando en muchas partes, y es muy interesante que las mujeres podamos reflejar los pensamientos que llevamos dentro, que en este caso son casos de las situaciones que nos suceden a diario y que no todo el mundo considera”.

Para la agenda

Daniela Romo en concierto, el próximo 6 de octubre en el Auditorio Telmex, a las 21:00 horas. Boletos desde 300 pesos. Más información en www.auditorio-telmex.com

