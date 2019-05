Atmósferas etéreas con Helado Negro

El proyecto del ecuatoriano-americano Roberto Carlos Lange estará presente en Guadalajara.

Roberto Carlos Lange, mejor conocido por su proyecto musical Helado Negro, ofrecerá un show este 24 de mayo en el recién inaugurado Foro Bismark, ubicado en Av. México #2742.

El artista criado en Florida, pero de padres ecuatorianos, se encuentra promocionando su más reciente material 'This Is You Smile'.

El álbum parpadea libremente entre claridad y oscuridad, geografías pasadas y presentes, épocas brillantes y sin prisas. Carlos Lange abraza una exploración personal y universal con música para el alma que invita a bailarse acompañado.

Será la segunda vez que Helado Negro visite nuestra ciudad, pero la primera en la que el compositor presente toda su música acompañado de su banda.

Los boletos ya están a la venta a través de Boletia en un costo de $370 en preventa o $450 el día del evento.

Adquiérelos AQUÍ.