Atala Sarmiento visita a ex miembros de "Ventaneando" en Televisa

Atala Sarmiento acudió como invitada al programa "Intrusos" de Televisa, en el que participan ex integrantes de "Ventaneando".

Juan José Origel, Martha Figueroa y Aurora Valle le dieron una cálida bienvenida a la emisión de la que Atala pudo ser integrante, pero no alcanzó un acuerdo en el contrato.

"Eres la única que no chupó el diablo", dijo Figueroa a Maca Carriedo, otra de las conductoras de "Intrusos" que nunca formó parte de "Ventaneando".

"Estoy bien, tranquila, contenta. Me he estado dando este tiempo que me hacía falta", dijo Atala.

Respecto del por qué no se integró a "Intrusos", comentó:

"Ya ves que dicen que soy carísima… quizá era muy pronto porque venía de un viaje, estaban pasando muchas cosas".

JB