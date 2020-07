Armie Hammer y Elizabeth Chambers anuncian su divorcio

Armie Hammer ("Call me by your name") y Elizabeth Chambers ("Game Plan") decidieron separarse de manera mutua, así lo anunciaron a través de sus redes sociales, después de estar juntos por 13 años para que cada uno continué con sus proyectos personales.

Ambos compartieron una fotografía donde se muestran sonrientes y en los inicios de su relación la ex para expresar lo siguiente:

"13 años como mejores amigos, almas gemelas, pareja y padres. Ha sido un viaje increíble, pero juntos, hemos tomado la decisión de pasar la página y terminar con el matrimonio".

Los actores son padres de dos hijos de nombre Harper Grace y Ford Douglas, de cinco y tres años de edad, la pareja aseguró que su divorcio no afectará la relación con ellos, ya que siempre serán su prioridad.

"Mientras entramos en este próximo capítulo, nuestros hijos y la relación como co-padres y queridos amigos seguirá siendo nuestra prioridad", agregaron.

Hammer y Chambers contrajeron matrimonio en el 2010 y decidieron agrandar la familia en los años 2014 y 2017, con sus dos pequeños hijos e incluso fundaron juntos la famosa panadería 'Bird Bakery' en el estado de Texas.

jb