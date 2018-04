Ariel Gutiérrez: cine que toca la vida

El realizador mexicano Ariel Gutiérrez, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), viajará a la edición 71 del Festival Internacional de Cine de Cannes, Francia, para presentar su cortometraje “Los tiempos de Héctor”, en el marco de La Cinéfondation, proyecto creado en 1998 y que tiene como razón primordial, buscar en escuelas de cine del mundo, talento emergente con ideas frescas y renovadas.

“Me siento muy honrado por haber sido seleccionado y llevar mi trabajo a otro continente y poder compartirle a la gente que tenga oportunidad de ver el cortometraje, mi visión del mundo y también representar a la cultura de mi país”, dice Ariel en entrevista, quien destaca que llegar a Cannes fue gracias también al departamento de divulgación del CCC.

Este año el Festival de Cannes se realizará del 8 al 19 de mayo. Y para esta edición, La Cinéfondation seleccionó 17 películas —14 de ficción y tres de animación— de 14 países, a partir de dos mil 426 producciones inscritas. Chile y Argentina son los otros dos países de América Latina que también participan. El Jurado de La Cinéfondation entregará tres premios en esta sección y la ceremonia se llevará a cabo el 17 de mayo en el Teatro Buñuel.

El certamen de la Cinéfondation dura aproximadamente cinco días, donde todos los días se exhibe un programa con varios cortos, son 17 en total, y además de la proyección, hay diálogos entre los realizadores que vienen de distintas partes del mundo para hablar de su visión sobre el cine.

Un tema polémico

“Los tiempos de Héctor”, que tiene una duración de 29 minutos, es protagonizado por Fermín Martínez y Andrea Portal y su trama se centra en la historia de “Héctor” (Martínez), un hombre solitario que dedica su vida a asistir suicidios en la Ciudad de México y que un día se encuentra con “Mónica” (Portal), una mujer que añora la muerte. A partir de ese momento, se desatarán consecuencias insospechadas para ambos.

“Este personaje se dedica a ayudar a la gente a morir, conoce a una chica joven —su siguiente paciente— una mujer llena de vida, muy compleja, pero que quiere morir. Al momento de conocerla, él comienza a cuestionarse su visión del mundo, le trastoca su manera de ver las cosas sobre si está bien o mal lo que él hace (su oficio)”.

Libera sus miedos

Destaca Ariel que cuando llegó la idea y la inspiración para hacer este cortometraje, él pasaba por una etapa de depresión. “Me interesa el tema por un documental que veo y comienzo a investigar sobre las legislaciones y la situación legal del suicidio asistido en todo el mundo… en Suiza, en Holanda. Pero más bien se me ocurre la historia en un momento de mi vida donde estaba deprimido, estaba decaído, pero me enamoro y comienzo a reanimarme y a ver las cosas de una manera distinta”.

“Y la muerte es algo que está presente en la vida de todos los seres humanos, que yo he tenido la oportunidad de vivir de muchas formas con gente cercana y que me interesa plasmar por qué es definitorio en las personas cuando alguien cercano fallece, se sacude la visión de su mundo”. Al momento de investigar sobre si había quien practicara suicidios asistidos en México, el director descubrió que hay quienes sí los realizan y que incluso hay quienes no lo hacen por dinero, a pesar de las implicaciones legales que se pueden llegar a tener, porque se puede acusar de homicidio.

“(El tema) me sigue llamando la atención y me interesa mucho, pero yo quise explorarlo a través de la ficción porque es lo que yo hago. A mí me gusta mucho el cine documental, pero prefiero verlo, lo que más me apetece y en lo que me he preparado es en el cine de ficción”, dice Ariel con respecto a hacer este corto que duró 10 días en su rodaje y donde también hubo más de 10 locaciones, todas en la Ciudad de México.

EL DATO

Lo que tiene... y lo que busca

“Los tiempos de Héctor” es la tesis del CCC de Ariel Gutiérrez. En 2017 formó parte del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y en México se ha exhibido dentro de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Monterrey y de Shorts México.

Este es el tercer cortometraje del realizador y es el segundo que promueve en circuitos festivaleros. Ahora mismo está trabajando en el proceso de escritura de lo que será su ópera prima.