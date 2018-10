Ariana Grande y Pete Davidson habrían cancelado su compromiso

Ariana Grande y Pete Davidson han cancelado su compromiso y terminado su relación, según informa el portal de noticias TMZ. Fuentes cercanas a la ex pareja informaron a TMZ que la cantante de 25 años de edad y el actor de 24 habrían terminado su relación este fin de semana.

Ambos reconocieron que no era el momento adecuado para contraer matrimonio, pero que aún están enamorados uno del otro. Agregaron que aunque las cosas no estén muy bien entre ellos dos por ahora, no descartan la posibilidad de que se arreglen en el futuro. La pareja anunció su compromiso el mayo pasado, solo semanas después de anunciar su relación.

Recientemente, Ariana Grande, a través de su cuenta de Twitter ha publicado mensajes en los que dice que necesita un descanso de la vida pública y pidiendo solo un día para poder descansar.

Por su parte, Pete Davidson continúa apareciendo en el famoso programa de comedia Saturday Night Live, en el que ha mencionado a su ahora ex prometida en distintos sketches.

JB