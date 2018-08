Ariana Grande y James Corden recrean "Titanic" a su estilo

La cantante estadounidense Ariana Grande y el presentador británico James Corden pusieron su estilo a varias escenas de "Titanic".

Grande se presentó el lunes en "The Late Late Show" y en poco más de cinco minutos interpretaron 13 canciones mientras imitaban parte del contenido de la famosa película.

Ariana empezó su participación con el tema "Come Sail Away", mientras que Corden le siguió con "Rich Girl".

La icónica escena cuando Kate Winslet está en la proa del barco y Leonardo DiCaprio la abraza por detrás fue recreada por Grande y Corden mientras cantaban "Learn to Fly", de Foo Fighters.

El momento en que DiCaprio dibuja desnuda a Winslet sirvió, en la imitación de Corden y Grande, para interpretar el tema "Shape of You".

Durante el musical también sonaron "Just Dance" y "Ice Ice Baby".

Cerraron el número interpretando "My Heart Will Go On".

JB