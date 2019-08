Ariana Grande y Barbra Streisand se juntan en un mismo escenario

Ariana Grande sorprendió a todos los asistentes al concierto de Barbra Streisand, que dio en el United Center en Chicago, cuando entró caminando al escenario.

La canción que interpretaron y sirvió de pretexto para unir sus voces fue la de "No More Tears (Enough is Enough)". La cual, originalmente, Barbra cantaba a dúo con Donna Summer.

Cuando Ariana Grande apareció, el público se emocionó, sobre todo de escuchar una voz conocida a través de las décadas y una de las voces más famosas y representativas del pop actual.

En sus redes sociales, ambas cantantes publicaron la misma fotografía donde se les puede ver juntas y muy contentas.

En la publicación de Ariana se lee "atesorando este momento para siempre", además es su cuenta de Twitter escribió: "estoy temblando y llorando, gracias Barbra Streisand, no tengo palabras".

hello shaking and crying. thank u @BarbraStreisand. don’t have words yet goodbye. — Ariana Grande (@ArianaGrande) August 7, 2019

En una historia de Instagram, la intérprete de "Thank You, Next" puso una oración sencilla, pero emotiva "La mejor noche de mi vida", mencionó.

Ariana Grande recientemente estrenó "Boyfriend" y ha tenido gran aceptación por parte de sus fans. Además tuvo una participación como headliner en el festival Lollapalooza, sin duda la cantante goza de un gran momento de fama.

