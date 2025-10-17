Viernes, 17 de Octubre 2025

Entretenimiento |

Mhoni Vidente: Números de la suerte para el fin de semana del 17 al 19 de octubre

Mhoni Vidente revela lo que los astros tienen preparado para cada signo del zodiaco

Por: Moisés Figueroa

Este fin de semana del 17 al 19 de octubre, Mhoni Vidente revela lo que los astros tienen preparado para cada signo del zodiaco. 

Se espera que se atraigan energías renovadas, oportunidades clave en lo profesional y sentimental, así como momentos de introspección marcan estos días.

Es tiempo de tomar decisiones importantes, cerrar ciclos, abrir nuevas puertas y confiar en tu intuición.

Además, no pierdas de vista tus números de la suerte, ideales para canalizar la buena fortuna en juegos, decisiones o simplemente como guía energética:

  • Aries: 12, 16, 17
  • Tauro: 09, 20, 28
  • Géminis: 13, 60, 74
  • Cáncer: 02, 21, 26
  • Leo: 04, 23, 35
  • Virgo: 08, 19, 37
  • Libra: 17, 24, 50
  • Escorpión: 10, 27, 34
  • Sagitario: 03, 16, 32
  • Capricornio: 05, 07, 30
  • Acuario: 19, 37, 70
  • Piscis: 08, 25, 53

Con información de Mhoni Vidente

MF 

