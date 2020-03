Ariana Grande publica fragmento de nueva canción

La cantante estadounidense Ariana Grande sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales de un adelanto del que podría ser su próximo corte musical.

"Extraño hacer estas cosas, no puedo esperar por regresar a trabajar, pero por ahora debemos estar adentro, por favor", escribió la intérprete de Popular en la descripción del audiovisual de 45 minutos, con la canción, aún sin nombre.

Pese al misterioso lanzamiento, sus fanáticos han especulado que quizá la cantante compartió el clip, sin ninguna intención de estrenarlo posteriormente, pues hace algunos días, la artista de 26 años dijo a través de su cuenta de Instagram, que no publicaría ningún adelanto de su nuevo tema.

El video, que ya cuenta con más de 50 mil reacciones, no tardó en ser elogiado por parte de sus fanáticos, quienes crearon teorías sobre el video, imaginaron posibles nombres para la canción y especularon al respecto.

"Me encanta, ¿será tu nueva canción?", "¿Vas a lanzar esto en la noche?", "Sabía que no podías mantenerlo en secreto por mucho tiempo, te amo", "No puedo esperar por escucharla completa", son algunos de los comentarios que hicieron los cibernautas.

AC