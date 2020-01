Ariana Grande sella reconciliación con los Grammy

Luego de que en 2019 no asistió a la ceremonia de los Grammy, la cantante estadounidense Ariana Grande regresó para la edición número 62, misma en la que se encuentra nominada en las categorías de mejor álbum y mejor grabación del año.

Durante la ceremonia, Ariana se subió al escenario para interpretar los temas "7 Rings" y "Thank U, Next", los cuales pertenecen a su producción discográfica lanzada en 2019; su presentación fue considerada como la forma de sellar su relación con la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, pues el año pasado no asistió tras diferencias con la organización del evento.

VÍDEO: Actuación completa de Ariana Grande en los #GRAMMYs. Nos ha dejado a todos con la boca abierta, ¡espectacular!pic.twitter.com/drKtYm4dHb — Ariana Grande Spain (@AGrandeSP) January 27, 2020

En 2019, la cantante fue condecorada con el premio de Mejor álbum pop vocal gracias a "Sweetener" del que se desprenden temas como "God is a Woman" y "No Tears Left To Cry", pero ante su ausencia, el reconocimiento le fue entregado cinco meses después: "Muy contenta de haber recibido el correo" expresó en sus redes sociales, con una fotografía de ella mientras sostenía el gramófono dorado.

En esta edición de los Grammy, Ariana Grande se encuentra nominada en las categorías de Grabación del año por "7 Rings"; "Álbum del año" por "Thank U, Next"; "Mejor actuación solista pop" también por "7 Rings"; y "Mejor dúo o grupo" por el tema "Boyfriend" al lado del dueto estadounidense Social House.

jb