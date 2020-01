Aracely Arámbula envía mensaje a Luis Miguel

Aracely Arámbula le mandó un claro y contundente mensaje a Luis Miguel, padre de sus dos hijos.

La protagonista de "La Doña" habló de la importancia que ha tenido su padre, don Manuel Arámbula, como figura paterna de sus retoños, quienes han crecido sin la cercanía del cantante mexicano.

En entrevista con "Al rojo vivo", la actriz no quiso entrar en detalles sobre la supuesta manutención que se le habría pedido a "Luismi", precisó que a sus hijos no les ha hecho falta nada económicamente hablando.

Arámbula consideró que más allá de los bienes materiales, lo más importante es aprovechar el tiempo, el cual, por cierto, no regresa, y se dirigió a Luis Miguel para mandarle un consejo: que no deje pasar más el tiempo que podría aprovechar junto a sus dos hijos Miguel y Daniel.

"Lo principal es lo que uno como padre quiere dar; yo preferiría compartir tiempo, el tiempo no regresa; yo le diría (a Luis Miguel) que tomara ese bálsamo de amor, y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, conmigo no, es con ellos", dijo.

Durante la primera edición del Cana Dorada Film Festival, que se llevó a cabo en Punta Cana, República Dominicana, Arámbula se dijo tranquila porque no aparece en la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel, cuyos primeros "teasers" ya salieron en redes sociales.

jb