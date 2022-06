Apple TV+ presenta el tráiler de "Loot", con Maya Rudolph

Apple TV+ lanzó este viernes el primer tráiler de "Loot", protagonizada y producida por la ganadora del premio Emmy, Maya Rudolph.

La comedia sobre el lugar de trabajo "Loot" es creada por Alan Yang ("Little America," "Master of None") y Matt Hubbard ("30 Rock," "Forever") y tendrá un total de 10 episodios.

Te Puede Interesar: Ricky Martin protagonizará una comedia para Apple TV+

"Loot" se estrenará en la plataforma el próximo 24 de junio con su primer espisodio y lanzará un nuevo capítulo cada viernes.

Además de Rudolph, el elenco de "Loot" está encabezado por las estrellas Michaela Jaé Rodriguez ("Pose"), Ron Funches ("Undateable"), Nat Faxon ("Married") y Joel Kim Booster ("Sunnyside").

¿De qué trata "Loot"?

De acuerdo con Apple TV+, en "Loot", la multimillonaria "Molly Novak" (Rudolph) tiene una vida de ensueño, completa con jets privados, una mansión en expansión y un gigayate, todo lo que su corazón desee.

Pero cuando su esposo de 20 años la traiciona, ella se descontrola públicamente, dándole combustible a los diarios sensacionalistas. Está tocando fondo cuando se entera, para su sorpresa, de que tiene una fundación benéfica dirigida por la sensata "Sofía Salinas" (Rodríguez), quien le ruega a "Molly" que deje de generar mala prensa. Con su devoto asistente "Nicholas" (Kim Booster) a su lado, y con la ayuda de "Sofia" y el equipo, incluido el amable contador "Arthur" (Faxon) y su primo optimista y amante de la cultura pop "Howard" (Funches), "Molly" se embarca en un viaje de autodescubrimiento. Retribuir a los demás podría ser lo que necesita para recuperarse a sí misma.

El proyecto marca la segunda colaboración entre Apple TV+ y Yang después de la serie de antología nominada en tres ocasiones al Independent Spirit Award, BAFTA y NAACP Image Award, "Little America".

PC