Apple TV+ anuncia "Ferrari", la nueva serie de carreras

Apple TV+ anunció hoy un pedido directo a serie para la electrizante nueva serie dramática “Ferrari," inspirada en el libro que se convirtió en un éxito de ventas “Ferrari Rex” de Luca Dal Monte, nombrado por el New York Times como “la biografía definitiva” sobre un piloto de carreras. y el emprendedor visionario Enzo Ferrari.

Creada y escrita por el nominado al Premio de la Academia, Steven Knight (“See," "Dirty Pretty Things," "Peaky Blinders"), Stefano Sollima ("Sicario: Day of the Soldado," “Suburra," "A.C.A.B.") dirige la serie actualmente. en preproducción en Roma, Italia.

Cinco años. Cinco conductores. Cinco muertes. Una prueba. En nombre de la pasión, en la búsqueda de la velocidad pura. En el centro de todo, un hombre titánico, complejo y multifacético, que dedicó su genio a la misión de construir el auto de carreras más rápido de la historia. Enzo Ferrari: su nombre se convirtió en un alarde, una aspiración y, en definitiva, una leyenda.

Pero hubo un rastro de tragedia y tormento en el camino. Entre 1956 y 1961, profundamente herido por la trágica muerte de su primogénito Dino y por lo que consideraba una traición de su piloto principal Juan Manuel Fangio, Enzo Ferrari reconstruye su equipo de carreras desde cero, seleccionando cinco prometedoras estrellas del automovilismo para luchar por la victoria.

“Estoy encantado de contar una historia tan evocadora sobre este hombre legendario y su marca icónica,” dijo el creador, escritor y productor ejecutivo Steven Knight. “La vida absolutamente extraordinaria de Enzo Ferrari estuvo definida por su dramático viaje personal y profesional, y ‘Ferrari’ es una celebración de un ser humano increíblemente complejo y fascinante”.

“Como italiano, me siento honrado de poder contar esta historia de Enzo Ferrari, un brillante ejemplo de la excelencia italiana,” dijo el director y productor ejecutivo, Stefano Sollima. “A través de su relación con Ferrari Spring Team, los cinco pilotos que Enzo ‘adoptó’ en su escudería tras la pérdida de su hijo primogénito, exploraremos las cualidades únicas, el gran genio y la oscura obsesión que convirtieron a este hombre en una leyenda”.

“Ferrari” está dirigida por Stefano Sollima y producida por Lorenzo Mieli para The Apartment Pictures, una compañía de Fremantle (“The Young Pope,” “My Brilliant Friend,” “We Are Who We Are”), en coproducción con Nicola Giuliano para Indigo Film (“The Great Beauty,” “Youth”) y Fremantle. Los productores ejecutivos son Lorenzo Mieli, Nicola Giuliano, Steven Knight, el ganador del Premio de la Academia, Paolo Sorrentino (“The Hand of God,” “The Great Beauty,” “Youth,” “The Young Pope”), Giulio Marantonio (“Kicks"), Lorenzo De Maio (“Without Blood”) y Stefano Sollima. El autor de “Ferrari Rex”, Luca Dal Monte, se desempeña como consultor histórico de la serie.

“Ferrari Rex”, de Luca Dal Monte, es una publicación de Giorgio Nada Editore y de Giunti.