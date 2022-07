Five Days at Memorial: Apple TV+ lanza impactante tráiler de la adaptación

Apple TV+ presentó hoy el tráiler de “Five Days at Memorial” una nueva y poderosa serie limitada basada en hechos reales y adaptada del libro del mismo nombre.

Del ganador del Premio de la Academia, John Ridley y del ganador del Premio Emmy, Carlton Cuse, quienes también se desempeñan como directores y protagonizan un elenco galardonado que incluye a Vera Farmiga, Cornelius Smith Jr. y la ganadora del Premio Emmy, Cherry Jones, “Five Days at Memorial ” relata el impacto del huracán Katrina y sus consecuencias en un hospital local.

¿Cuándo se estrena "Five Days at Memorial"?

Cuando las aguas crecieron, se cortó el suministro eléctrico y el calor se disparó, los agotados trabajadores de un hospital de Nueva Orleans se vieron obligados a tomar decisiones que los perseguirán en los años venideros. “Five Days at Memorial” se estrenará globalmente en Apple TV+ con los primeros tres episodios el 12 de agosto de 2022, seguidos de un nuevo episodio todos los viernes hasta el 16 de septiembre.

Además de Farmiga, Smith Jr. y Jones, la serie limitada está protagonizada por Robert Pine (“CHiPs”), Julie Ann Emery (“Better Call Saul,” “Preacher”), Adepero Oduye (“The Falcon and the Winter Soldier,”“Pariah”), Molly Hager (“Happyish,” “It’s Kind of a Funny Story”), Michael Gaston (“Blindspot,” “The Leftovers”) y W. Earl Brown (“Deadwood,” “Preacher”).

“Five Days at Memorial” está escrita por Cuse y Ridley quienes también fungen como productores ejecutivos, la dirección está a cargo de Cuse, Ridley y Wendey Stanzler (“For All Mankind,” “Dispatches From Elsewhere”). La serie proviene de ABC Signature, una parte de Disney Television Studios.