Angelique Boyer es una de las actrices que más transformaciones físicas han sufrido a lo largo de su carrera. Y si bien podría negar su relación de amor con "los bisturíes" lo cierto es que en más de una oportunidad ha confesado su paso por el quirófano.

Basta con mirar las fotos de sus inicios con las actuales para comprobar que se ha realizado varias cirugías.

Una de las primeras intervenciones que Angelique Boyer reconoció fue la de aumento de busto. Incluso hace varios años atrás llegó a bromear con el tema cuando le preguntaron si se había agregado un poco. Fue así como muy en tono de chiste apuntó que sí lo había hecho que le habían costado "bien caro".

En ese sentido, Angelique Boyer agregaba que no estaba muy convencida en un primer momento, pero que al ver los resultados quedó "maravillada" con la imagen que el espejo le devolvió. "Al principio dije que no lo haría (operarse), pero me hacía falta llenar el traje de baño y lucir algo así, Esta ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida", indicó en aquel momento.

Los cambios en el rostro de Angelique Boyer son más que evidentes también. Hay seguidores de la actriz que han destacado que pasó de tener una "cara redonda" en su juventud a una más bien "estirada" en la actualidad.

El antes y despúes de Angelique Boyer

La nariz es otra de las facciones que ha sido modificada. Basta con comparar la que tenía cuando trabajó en "Rebelde" a la que pasó a tener en "Teresa".

Pero la increíble transformación física de Angelique Boyer no solo se debe a las diferentes cirugías que se ha realizado. Ella también se ejercita permanentemente y poco a poco ha ido incorporando complejidad en sus rutinas de ejercicios. Además, practica yoga y lleva adelante un plan de alimentación saludable.

