Angélica María recuerda lo que vivió Angélica Vale para cumplir su sueño

Angélica Vale recibirá una estrella en el paseo de la fama en Hollywood y Angélica María recuerda las situaciones difíciles que atravesó su hija para poder dedicarse a una carrera artística y ahora bromea y le pide un Oscar.

"Ella se merece todo, yo la he vito luchar desde que tiene dos años y medio, la vi llorar tantas veces porque no le daban los programas de televisión, yo me acuerdo que ella quería estar en 'Chiquilladas' y nunca la llamaron, ni de invitada, lloró tantas veces.

"Para Angélica fue más difícil que para mí esta carrera, porque era hija de artistas, entonces era 'la hija de Angélica María' y 'Angélica Ortiz mi mamá, le hace todo, la explota y le hace las obras de teatro', pero esta niña no salía de vacaciones, porque quería divertir a los niños y al público, la niña nació artista", expresa Angélica María.

La actriz resalta el orgullo que siente por su hija, que a pesar del rechazo de los productores y de muchos lugares, nunca se rindió y siguió adelante.

"La vi luchar, llorar, salir adelante, trepar todas las montañas y ahí sigue y esta estrella es un apapacho divino, se siente rico cuando te dan una estrella de Hollywood es uno de los sueños más grandes que tenemos los artistas. Ya nada más falta el Oscar (risas)", señala.

Por su lado Angélica Vale explica, que fue una sorpresa que le dio su esposo Otto Padrón, y ahora espera que el próximo año se la puedan entregar.

"Yo como latina que vienes a trabajar en Estados Unidos nunca crees que pues los americanos, se vayan a fijar en tu trabajo y fue una sorpresa que me dio mi marido, porque para la estrella tienes que meter unos papeles y ya un comité decide si te la mereces o no, es un comité de puros americanos y creo que Eva Longoria es la única latina ahí.

"Ese comité decide si te la da o no, yo no metí nada de papeles, mi marido hizo todo como una sorpresa, entonces pues se siente muy bonito que te volteen a ver, que vean tu trabajo cuando yo no he hecho nada en inglés y no pretendo hacer nada, si vivo en Los Ángeles es por el trabajo de mi marido. Espero que me la den cerca de mi mamá, que este a su lado, sería lo máximo", explica.

En cuanto a la petición en broma de que su mamá de que espera que gane el Oscar, le sigue el juego, "Pero no hay presión de la madre verdad (risas)…".

"…ya vi mañana en los titulares Angélica María exige el Oscar, (risas)…", replica Angélica María.

Por otro lado, Vale también indica que por primera vez en su carrera artística, cantará a lado de su hija en un concierto por streaming, en el que también contaran anécdotas.

"Es increíble, pero es que nunca antes nadie nos había juntado hasta ahora y pues claro que nos juntamos", dice la también actriz.

"La verdad es que por fin se nos hizo mi mamá y yo nos queríamos juntar ya desde hace mucho tiempo, teníamos muchas ganas de hacer algo juntas, ya lo habíamos anunciado, de repente nos cayó la pandemia, después dijimos, ya no lo vamos a poder hacer, hasta que Morris nos llamó y lo grabamos, la verdad es que no la pasamos súper bien, nos divertimos mucho esa noche", añade Angélica Vale.

Tras el encierro, la Novia de México, expresa que fue un desahogo el poder cantar tras más de un año de no hacerlo.

"Fue un desahogo emocional, yo tengo un año cuatro meses sin ir a cantar a ningún lugar, me siento prisionera, entonces fue un gran desahogo estar con los músicos, con cuidados, pero si no la pasamos muy bien", expresa.

"Cantamos canciones de mi mamá, hago imitaciones, contamos cosas de nuestro trabajo, de las obras que he hecho, de 'mis éxitos radiales' (risas), no es cierto, pero vamos a contar muchas anécdotas".

El show que ya está grabado, se transmitirá el próximo el próximo sábado 24 de julio, a través de la plataforma Ticketmaster.

