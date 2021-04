Ángela Aguilar entusiasmada por ser la "princesa de la música mexicana"

Tras el lanzamiento de su más reciente canción "En realidad", la cantante originaria de Zacatecas, Ángela Aguilar, celebró que el tema se posicionara rápidamente en el top de las principales tendencias de redes sociales, en donde ya suma más de 4.4 millones de reproducciones en plataformas como YouTube a menos de una semana de su lanzamiento.

En conferencia de prensa, la cantante charló sobre la experiencia de explorar el country con ayuda de su también colega y amiga Ana Bárbara, autora de "En realidad", y quien le ofreció en exclusiva el tema ante la cercanía profesional y familiar que ambas intérpretes tienen.

"Me dijo que tenía esa canción, que me podría quedar muy bonita, la escuché y me fascinó. Es una canción muy movida, fresca y alegre, que es lo que hace falta ahorita, inocente también. Creo que nos hace falta tener canciones inocentes que no hablen de cosas feas".

Ángela Aguilar, de 17 años de edad, detalló que por el momento no existen planes concretos para unir su voz con Ana Bárbara en algún concierto ante el contexto de la pandemia, pero aseguró que cuando sea posible será un plan en su agenda, además de que le encantaría también tener una versión especial de "En realidad" con ella.

INSTAGRA / angela_aguilar_

Reveló que el nombre de su nuevo disco es una sorpresa, al igual que los duetos que incluirá con reconocidos artistas internacionales, sin embargo, sí aclaró que "En realidad" es la única canción hasta el momento en el estilo country, pues las demás canciones tendrán un toque más vernáculo enfocado en el mariachi.

Ángela expresó que el video de "En realidad" superó por mucho sus expectativas y explicó que la filmación de éste fue realizado con todos los protocolos sanitarios para evitar contagios por COVID-19 en el equipo de producción, además de que visualmente muestra parte de sus intereses al considerar que el color verde que reina en el concepto tiene muchos significados para ella.

"Tiene muchos significados el color verde, por un lado me gusta que la gente lo tome a su interpretación, pero una de las cosas que significa es nueva vida, felicidad, suerte, empoderamiento, esperanza, significa ser feminista, muchas cosas".

A paso seguro

Ante la popularidad que ha ganado dentro y fuera de las plataformas, Ángela Aguilar explicó que si bien su nueva etapa musical también la refleja como una mujer más madura, considera que esa transición ha sido muy paulatina desde su perspectiva, al asegurar que ella mantiene la misma esencia con la que inició su carrera a los ocho años de edad.

"Sigo siendo la misma, pero ahora tengo un poco más de herramientas que puedo usar para mis presentaciones, para mi trabajo. Me siento sumamente agradecida, es el momento de estar más humilde, de sentirme orgullosa, pero también de saber que hay mucho trabajo y camino por recorrer".

Respecto a que sus fans ya la consideran la "Princesa de la música mexicana", Ángela Aguilar agradeció el respaldo que su público le ha brindado desde el estilo vernáculo, así como en los proyectos pop e inglés que ha explorado también por su gusto. Añadió que el motivar a que más mujeres se sumen al regional mexicano es una de sus principales metas para fortalecer a la industria desde la voz femenina.

"Honestamente es padrísimo, porque yo soy representante cultural de la ciudad de Zacatecas, y cuando me dicen 'la princesa de la música mexicana' yo me siento como la princesa de Zacatecas y eso me encanta".

Compartió que entre sus recuerdos existen muchas anécdotas con su abuela y estrella del regional mexicano Flor Silvestre, a quien tiene también como referencia de cómo llevar una carrera con gran honor y respeto desde la esencia vernácula.

"Se me hace un gran honor y privilegio que pueda tener una abuela que ya vivió todo lo que yo estoy viviendo. Me enseñó que la música mexicana no acaba de llegar, no se está poniendo de moda. La música mexicana es como el mar, son olas que están llegando a la gente".

Va por su sello

Además de preparar el lanzamiento de su nuevo disco, Ángela Aguilar compartió los proyectos que trabaja en paralelo a su música, y destacó que alista una línea de ropa y su propia muñeca, la que plantea tenga un toque bastante mexicano con las principales tradiciones y culturas del país, con el objetivo de llevar el folclor a las nuevas generaciones.

"Hay muchos proyectos en los que estoy trabajando en mi muñeca, estamos viendo qué diferentes estilos le podemos poner, obviamente incluyendo todas las tradiciones mexicanas que podamos hacer. Mi objetivo es llegar a las niñas y que sepan que es el estilo oaxaqueño, el chiapaneco, qué bordado es (…) también estoy trabajando en una línea de ropa de la que sabrán más".

JB