Andy Summers rememora éxitos de The Police en Zapopan

El guitarrista original de la legendaria banda británica “The Police”, Andy Summers, resonó en una noche de nostalgia en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Summers, integrante de la banda británica que marcó a millones de personas desde su fundación en 1977 y sobre todo, en los años 80, cautivó a los cerca de mil 700 asistentes al inmueble de Zapopan, acompañado de los músicos brasileños Rodrigo Santos, cantante y bajista de la agrupación “Barao Vermelho”, y João Barone, baterista de “Os Paralamas do Sucesso”.

Poco después de las 21:00 horas del sábado el concierto dio inicio con la entrada de los tres músicos, e inmediatamente comenzaron con la música: el tema "Driven to Tears". Summers, de 80 años de edad, agradeció a los asistentes en español.

“Estamos muy felices de estar esta noche en (un) buen teatro (...) gracias, Guadalajara”, habló el artista británico.

La siguiente canción fue “Synchronicity” y volvió a corear “¡Guadalajara!” para animar a los asistentes.

Entre el público, había personas mayores de 40 años quienes en su juventud pudieron disfrutar de los éxitos de The Police, pero también jóvenes veinteañeros que siguen escuchando los éxitos de la banda británica.

En “Spirits in the Material”, Summers preguntó a los asistentes alguna canción que quisieran; siguió “Walking on the Moon” para continuar ambientando el concierto.

Con “De Do Do Do De Da Da Da”, sencillo de 1980, algunos asistentes se levantaron a bailar brevemente y corearon junto con los músicos el “Da Da Da” de la canción.

Antes de interpretar “Invisible Sun”, Summers presentó a João Barone y Rodrigo Santos ante el público y, además, felicitó por su cumpleaños a un integrante de sonido de su equipo musical.

“Tea in Sahara” fue un deleite para los asistentes, quienes disfrutaron de los tres instrumentos presentes en el inmueble zapopano mientras que Summers cambiaba el nombre de la canción por “Tea in Guadalajara”, lo que generó más aplausos del público.

Con “King of Pain”, los aficionados se sumaron con aplausos al coro de la canción mientras que, al final, Rodrigo Santos tomaba una fotografía con su celular al público que también se tomó selfies desde sus asientos.

Con “Roxanne”, varios aficionados jóvenes se levantaron y brincaron al ritmo del éxito de la banda.

Llegó el turno de “Every Breath You Take”, canción ganadora al premio Grammy en 1993 por Mejor Interpretación Pop por un dúo o grupo musical y que cuenta con más de mil 676 millones de reproducciones en Spotify, éxito que fue el más recitado de la noche por los asistentes, y al final de la interpretación, Summers les agradeció por ser agradables (nice people).

El concierto cerró con “Message in a bottle”, con lo cual los asistentes terminaron extasiados y tomándose selfies con el trío musical.

Ellos hicieron una reverencia final mientras los asistentes coreaban “¡Otra!, ¡Otra!”. Así culminó una noche de música nostálgica desde los años 80 en Zapopan.