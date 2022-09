En las últimas horas se dio a conocer a través de las redes sociales que el actor Andrew Garfield se encuentra en las playas de Puerto Vallarta, Jalisco, lugar donde decidió tomar un descanso de sus compromisos en el mundo artístico y que además está disfrutando de las olas mientras practica un poco de surf.

Tras darse a conocer la noticia, el nombre del protagonista de "El sorprendente Hombre -Araña" se volvió tendencia en Twitter, por lo fans se enloquecieron luego de que se compartieran algunas fotografías del actor en su tabla de surf.

Meses atrás, Andrew había anunciado que tomaría un descanso y se alejaría por un tiempo de todos los sets de grabación, pues de acuerdo con declaraciones que dio al medio "E news" pretendía replantearse sus próximos proyectos, pero antes quería ser, "un poco persona durante un tiempo. Porque, como sabes, esta temporada de premios ha sido una lavadora".

Recordemos que el actor ha participado en grandes películas como "El sorprendente Hombre-Araña", "Hasta el último hombre", "Silencio", "Una razón para vivir", además de la película "Tick, Tick... Boom", la cual protagoniza y que fue nominado a mejor actor al Oscar 2022, premio que lamentablemente para él no pudo ganar.

Tras esto, el actor se estaría tomando muy enserio sus planes de relajarse pues debido a su acción se convirtió en tendencia en Twitter.

Entre las reacciones que se pudo observar en el internet, una usuaria posteó: "Yo en Puerto Vallarta fingiendo ser un pez para poder ver a Andrew Garfield de cerca", junto al video de una mujer caminado y haciendo trucos en el agua.

Yo en Puerto Vallarta fingiendo ser un pez para poder ver a Andrew Garfield de cerca



pic.twitter.com/tMHbyFWspk https://t.co/vKrSTCep9U — Edu Edu (@yorchedguard) September 20, 2022

@AkaMorgan32 compartió un material audiovisual en donde se alcanza a ver una fiesta de cumpleaños en el que el personaje invitado es un hombre vestido de Spider Man.

Los Vallartenses cuando se encuentren a Andrew Garfield pic.twitter.com/OyJQNFWLUD — Alvaro Espinoza (@AkaMorgan32) September 21, 2022

Incluso algunos de los seguidores más creativos editaron un video de Andrew disfrutando antojitos mexicanos y otro más en una dulcería típica.

ANDREW GARFIELD EN TIERRAS MEXICANAS pic.twitter.com/7nQwSJ6JKC — jean (@ohparker_) September 20, 2022

andrew garfield ahorita que anda en méxico pic.twitter.com/irzXgcWths — nat (@parkergwn) September 21, 2022

También retomaron el sismo del pasado lunes 16 de septiembre que se registró al sur de Coalcomán, en el estado de Michoacán.

Hasta este miércoles se conoce que el actor participará en la miniserie "Under the Banner of Heaven", sin embargo, aún no hay fecha de lanzamiento.

MF