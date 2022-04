Andrés Calamaro, listo para seducir con “Dios los cría”

Hoy viernes 8 de abril, a las 20:30 horas, el argentino Andrés Calamaro ofrecerá un concierto que promete ser tan irrepetible como inolvidable en el Teatro Diana, donde interpretará los temas de su reciente álbum “Dios los cría”, material donde se acompaña de importantes estrellas de la canción como Carlos Vives, Julio Iglesias, Sebastián Yatra y Lila Downs, entre otras figuras.

A propósito de este regreso a nuestra ciudad, el músico comparte a EL INFORMADOR que está honrado de volver, pues sabe que Guadalajara es una ciudad que lo quiere y lo respeta. “Es de lujo, el afecto y el respeto, que valoren y aprecien, no todos los pueblos saben brindarse así. Estamos honrados de volver a Jalisco”.

Sobre si tiene otra manera de mirar los conciertos presenciales después de la pandemia, resalta: “No lo sé. Nosotros (mis compañeros y yo) volvemos a donde siempre estuvimos, que es en el escenario, ahora con especial respeto porque fue un paréntesis de dos años. El año musical recién empieza pero supongo que la audiencia está deseando escuchar música en vivo".

Y es que ver un espectáculo en vivo y de manera presencial de Andrés Calamaro no es cualquier cosa, por lo que los espectadores pueden esperar una velada única.

En buena compañía

A propósito del material “Dios los cría” que público el año pasado, Calamaro puede presumir que es uno de los pocos artistas que pueden tener un material de este calibre.

“(Es) verdad, un racimo de artistas e intérpretes soñados, a priori imposibles de reunir en un mismo disco; todos se brindaron con amistad y generosa entrega. No hay dinero, ni lobby alguno que pueda sufragar semejante privilegio. Algunos han bordado interpretaciones sublimes, tocando techo”.

En este álbum hay letras que honran a nuestro país y a propósito de su próxima llegada, explica que cuando está en México visita a su familia. “Tengo acá a mi hermana y mi sobrino; además, me como unos tacos al pastor”.

La misión del rock

En tiempo de Tik Tok y sucesos virales, es importante cuestionar a Calamaro sobre cuál es la misión del rock, siendo él un gran representante del género.

“El rock es el recipiente cultural del humor, el feminismo original, el surrealismo, la tolerancia y la camaradería, es el vehículo para la poesía y cierto conocimiento. Es más que un género musical… Los rockeros somos abiertos a todas las músicas y nos enrolamos bajo la bandera de la libertad, cosmopolitas e iconoclastas”.

Cuenta cómo ha sido este 2022 de manera particular. “Estoy como Héctor Lavoe (cantautor) después de grabar ‘De ti depende’ (uno de sus clásicos). (Atahualpa) Yupanqui nos advierte que... ‘el canto nos elige para nuestro sacrificio, no para nuestra vanidad’… y me consta que tiene razón”.