Andrés Baida, tras el personaje perfecto

El actor mexicano Andrés Baida, quien recién tomó parte en la teleserie de Televisa “Los Elegidos”, una trama que tocaba la ciencia ficción, se dice más que satisfecho por los logros que ha obtenido desde que se hiciera popular entre el público cuando fue parte del elenco “Like” donde daba vida al villano de la trama: “Pepe Toledo”.

“Cada vez siento que he hecho personajes con más arco (dramático), primero empecé con ‘Pepe Toledo’ (en ‘Like’), quien era malo hasta la raíz, después me fui con ‘Héctor’ (en ‘Los Elegidos’), quien pasó de malo a bueno; ahora estoy haciendo un rol muy interesante del cual no puedo hablar mucho, pero que irá de bueno a malo, está padrísimo hacer papeles así porque siempre me ponen como el antagonista, estoy explorando un lado actoral muy padre”.

Sobre el haber estado en “Los Elegidos”, confiesa que fue una buena experiencia, aunque lamenta que el proyecto hubiera sido recortado. “(La serie) significó muchas cosas, fue un momento donde conocí a mucha gente que hoy en día se ha vuelto como una familia, grandes amigos, aprendí mucho, me la pasé bomba en la producción, fue una desgracia que la hayan recortado”. Y aunque hay proyectos con buena aceptación y otros no tanto, la oferta de contenidos se ha vuelto crucial tanto para los actores como el público, pues ahora hay libertad de elección.

“Están padrísimas todas las oportunidades que tenemos, porque están todas las plataformas y las televisoras, hay de todo, pero al mismo tiempo hay demasiada competencia y contenidos, pero al final chamba es chamba, hay que seguirle buscando, escarbarle y picar piedra”.

En cuanto a lo que ha sido hasta el momento lo más valioso en su carrera como actor, destaca que además de los proyectos en los que ha estado, es que ha seguido fiel a su sueño de generar emociones a través de la actuación. “Yo me quise volver actor porque vi la obra de ‘El Rey León’ en Broadway cuando tenía 14 años, el musical me hizo sentir muchas cosas, qué padre que algo así te pueda hacer sentir tanto y te pueda llevar a miles de lugares, en ese momento me dije: ‘a mí me gustaría hacer sentir eso’”.

Y justo cuando estaba en el CEA de Televisa, durante su segundo año de estudios, hizo una obra llamada “Tormenta de primavera”. “Yo hacía uno de los personajes principales que al final cometía una atrocidad, mi mamá fue a verla y justo cuando acabó, yo salí a verla y me la encontré llorando, sentí muy bonito, porque mi más grande meta era trasmitir (emociones) como las que yo sentía cuando vi ‘El Rey León’ y me sentí realizado”.

Destaca Andrés que el proyecto que acaba de terminar, ha sido hasta ahora el más importante que ha desarrollado, mismo espera se estrene a principios del 2020. “No puedo hablar nada de él, es un parteaguas, estoy lo que le sigue de contento, ya vimos ciertos avances y está padrísimo, no es algo que se haya visto aun aquí en México, así que va a encantar”.