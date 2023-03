El cantante Héctor "Apio" Quijano sabe que sí existió un coqueteo con Erik Rubín durante los conciertos que compartieron juntos, tanto así que durante el más reciente show que dio junto con sus colegas del grupo Kabah recordó estos momentos que provocaron mucha polémica.

Fue dentro de la Plaza México como parte del cierre del partido de tenis Showdown cuando se presentó esta agrupación noventera de música pop, pero precisamente en el tema "Al pasar" fue cuando el intérprete recordó al exTimbiriche.

"Esta canción nos gusta porque es para todas las niñotas y niñotes del lugar, es más, necesito buscar el suplente de Erik Rubín ¿quién quiere ser?", dijo Quijano riéndose. De inmediato muchas personas dentro de este recinto al aire libre se apuntaron y levantaron la mano. "Oigan no, esta canción, les va a gustar porque es de adultos", dijo antes de "Al pasar", pero René lo corrigió "¿cuál adultos? Es de amor".

En el marco de este show, el Apio recordó que su abuelo era un tenista famoso, aunque al principio Magún no se lo creyó porque nunca se lo había dicho. "Te lo juro, Eugenio Tapia, es padrísimo que se pase de generación en generación este tipo de talentos como el deporte de tenis, lástima que yo no lo tuve, soy malísimo en el deporte, ay abuelo. Nos contaron que estuvo cardíaco (el juego) ¿es verdad?" "Una ilusión", "Vive" y "Mai Mai" fueron otros temas escuchados mientras que cerraron con broche de oro con su hit "La calle de las sirenas", "gracias por no irse y escuchar nuestro concierto", indicó Federica en este lugar donde dejaron pasar a cuatro niños para que vieran el recital más de cerca.

Lupita Jones e Irma Miranda estuvieron presentes Entre los asistentes del público estuvo la Lupita Jones, quien fue invitada por Irma Miranda, represente de México para Miss Universo 2022, que entregó el trofeo al ganador del segundo lugar de este partido: Danil Medvedev, mientras que el triunfador de la noche fue Andrey Rubley.

Horas más tarde de finalizar el enfrentamiento deportivo ambos tenistas saludaron y se tomaron una selfie con la estrella musical Louis Tomlinson en el mismo hotel en el que se hospedaron en Paseo de la Reforma, donde muchas fans estaban a la espera del exOne Direction.

