Ana de la Reguera sufre accidente durante sus vacaciones

La actriz Ana de la Reguera comentó que sufrió un accidente en sus vacaciones de fin de año, en el cual por poco se rompía nariz.

¿La razón? La actriz se subió a la banana con sus amigos: "me caí de la banana en las vacaciones, estaba en una isla, nunca me había subido, estábamos con el hijo de una amiga, lo acompañamos para hacerle segunda...y cuando nos tiraron un amigo cayó encima de mí, casi me rompieron la nariz", dijo De la Reguera durante una conferencia de prensa.

La veracruzana, quien también se lesionó el dedo de la mano derecha, confesó que no había ido al médico. "Me caí a principios de año y no me lo revisé.. me dijeron que también me había esguinzado (el dedo) y también la nariz, caí muy duro, me pegaron sin querer".

La actriz no había ido al doctor porque no quiere operarse la nariz, así que por el momento esperará a que baje la hinchazón

Durante la entrevista, la actriz también lamentó el sueldo de las actrices no sea igual al de los hombres en Estados Unidos y Latinoamérica.

"Ha sido una batalla de muchísimos años, ahorita se ha notado más porque figuras públicas han hablado de eso. Muchas veces se cree como una mujer no vende en taquilla o que una mujer no puede ser un superhéroe, o no les importa ver a mujeres de más de 40 en pantalla, pero un hombre sí, entonces todo de eso está cambiando".

JB