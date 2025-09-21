Nana Calistar: Horóscopos para HOY 21 de septiembre de 2025

Aries

El esfuerzo constante y las largas jornadas que has enfrentado comenzarán a dar frutos. En lo que resta del mes, recibirás dos noticias significativas que renovarán tu energía y te impulsarán a continuar con determinación y entusiasmo.

Tauro

Evita caer en provocaciones innecesarias que solo perturban tu tranquilidad y equilibrio. Recuerda que retomar una relación del pasado puede resultar poco favorable, pues las experiencias ya vividas difícilmente ofrecen la renovación que necesitas y podrían generar arrepentimiento más adelante.

Géminis

Se vislumbra la planeación de un viaje que traerá consigo sorpresas agradables y momentos de alegría, además de ofrecerte una nueva perspectiva de la vida. No abandones tus sueños, pues estás muy cerca de concretarlos; sin embargo, será necesario dejar de invertir tiempo y energía en personas o situaciones que no contribuyen a tu crecimiento.

Cáncer

Procura no dejarte influenciar ni manipular por terceros, recuerda que la decisión final siempre debe estar en tus manos. En estos días podrías encontrarte con personas poco sinceras que solo buscan generarte conflictos. Confía en tu capacidad para expresar tu opinión con firmeza y claridad.

Leo

Evita aferrarte al rencor, ya que esta emoción solo desgasta y limita tu bienestar. Aprende a perdonar para liberar tu espíritu, sin olvidar las lecciones que el pasado te ha dejado. En estos días experimentarás un periodo de reflexión profunda, con el deseo de depurar tu vida de todo aquello que alguna vez te causó daño.

Virgo

Es momento de despejar las dudas y pensamientos que limitan tu progreso. Procura enfocarte en transformar aquello que no te permite avanzar. Recuerda que el tiempo juega a tu favor, pero también es necesario actuar con decisión y no quedarte en la comodidad de lo conocido.

Libra

En los próximos días surgirán encuentros afectivos pasajeros y momentos de convivencia con amistades que aportarán alegría a tu entorno. No obstante, es importante que mantengas la atención en tus metas y proyectos, que deben seguir siendo tu prioridad. Comienzas un ciclo de cambios significativos que te ayudará a diferenciar entre simples ilusiones y verdaderas oportunidades para tu crecimiento personal.

Escorpión

Durante esta semana podrías sentir la necesidad de confrontar situaciones que han quedado pendientes, especialmente con aquellas personas que te han lastimado. Estarás más incisivo y con gran determinación para defender tus límites. Sin embargo, es importante que canalices esa energía con prudencia, evitando que el enojo afecte tu bienestar. Recuerda que mantener la paz interior vale más que desgastarse por personas o conflictos sin trascendencia.

Sagitario

No te desalientes si las cosas no resultan exactamente como lo planeaste; recuerda que los tropiezos forman parte del proceso. Mantén la firmeza en la meta que tienes en mente, pues se avecinan viajes importantes que traerán consigo experiencias enriquecedoras. Estos aprendizajes te permitirán madurar y adquirir una nueva perspectiva sobre la vida.

Capricornio

Es momento de dejar atrás lo que ya quedó en el pasado y liberarte de cualquier resentimiento. Tanto si fuiste tú quien terminó una relación como si la situación fue diferente, este día ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo. En el ámbito amoroso surgen señales favorables, y será importante aprender a confiar nuevamente para abrir nuevas posibilidades.

Acuario

Evita dejarte influenciar o manipular por otros; confía en tu criterio y toma decisiones con autonomía. Durante estos días podrías experimentar cambios de humor, alternando momentos de alegría intensa con periodos más tranquilos, por lo que será importante mantener el equilibrio emocional y la serenidad.

Piscis

Durante estos días podrían revelarse verdades familiares que habían permanecido ocultas, generando cambios importantes en tu entorno cercano. Es posible que surjan noticias significativas relacionadas con amistades o familiares, por lo que deberás mantener la calma y la prudencia. Además, es recomendable prestar atención a tu alimentación y bienestar general.

