Amid Montelongo, un tapatío abriéndose paso en EU

Oriundo de Guadalajara Jalisco, Amid Montelongo empezó a cantar a los seis años de edad en el género del regional mexicano y a los 11 años escribió su primera canción, titulada "Mi error".

Ahora en la adultez, el intérprete está explorando en otros sonidos como la balada, por ejemplo con su nuevo sencillo “La noche”, que lo trae de regreso a su ciudad natal para conquistar al público que representa sus raíces. Amid tiene varios años radicando en la Unión Americana para crecer su sueño de vida y el camino va seguro.

“Estoy nervioso, pero muy emocionado al mismo tiempo, pero me la estoy pasando genial, estoy promocionando mi tema ‘La noche’, pero también el videoclip. Y la gente aquí me ha recibido de maravilla, en Estados Unidos me está yendo bonito, he tenido muchos shows y está lindo, pero estar en mi tierra es lo mejor”.

Su canción “La noche” explica que habla de amor, de una relación, sin embargo, cuando se va ocultado el sol, también se está pensando en la otra, o en el otro. Entonces, la letra juega un poco con el tema de la infidelidad, de pensar en el amor pasado. El tema está dispobible en plataformas digitales como Spotify y Apple Music, entre otras.

En septiembre del año pasado participó en el programa de “Tengo talento, mucho talento” por Estrella TV en Los Ángeles, California quedando en semifinales, los jueces de ese show son Ana Bárbara, Don Cheto, Pepe Garza y Joss Favela. Ahora también tiene la buena noticia de que su canción estará muy ligada a la próxima entrega del Grammy Latino, no tiene la certeza aún de si será una nominación, pero espera que así sea.

“Yo a Estados Unidos iba con la idea de hacerme de un dinerito y luego regresar a Guadalajara para hacer algo con la música, pero todo se empezó a dar allá, estuve en un programa de talento en Los Ángeles, eso fu el año pasado, cantaba en restaurantes y fiestas privadas, pero ahora todo se ha dado de manera más profesional”. Amid también participo en Latin American Idol en la tercera temporada en el año 2008. Estará ahora en Florida para comenzar con las grabaciones de nuevas canciones y pensar en la realización de un disco.

En el año 2012 presentó su primer álbum como solista titulado "Cantando para ti" donde se desprendió el sencillo "Hombre de hojalata”. “Yo quiero con mi nueva música, incluir canciones alegres para bailar, que la gente cuando me escuche se olvide un poco de sus problemas y de todo lo que le está pasando”.

JB