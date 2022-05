Amber Heard y Johnny Depp: La actriz llora y asegura que recibe amenazas de muerte

Este jueves continuó el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, mismo que ha llamado mucho la atención por lo que ha salido a la luz sobre las peleas que tuvieron en su relación.

Aunque el proceso está a punto de terminar, aún siguen las polémicas, pues en esta ocasión Amber volvió a subir al estrado para testificar sobre cómo todo esto ha afectado en su vida, generando una campaña de odio contra ella.

Según la palabras que Heard pronunció ante el jurado su vida personal así como sus proyectos profesionales están pagando las consecuencias de lo que se ha filtrado a los medios, pero no pudo contener las lágrimas al revelar que tanto ella como su bebé están recibiendo amenazas de muerte.

Fue justo cuando su abogada se acercó a preguntarle cómo estaba viviendo estos últimos días, desde que Depp testificó, que rompió en llanto: "Me acosan, humillan y amenazan todos los días".

La intérprete expresó que esta situación ha comenzado a generarle traumas y gran angustia pues teme por su integridad y por la de su hija, Oonagh Paige, de tan solo un año de edad: "La gente quiere poner a mi bebé en el microondas, me dicen eso".

"Me tiemblan las manos, me despierto gritando... mis amigos tienen que vivir con un conjunto de reglas tácitas sobre cómo no asustarme, cómo no tocarme, cómo no sorprenderme. Las parejas íntimas tienen reglas sobre cómo pueden tocarme. Tengo reglas sobre los profesionales médicos... ginecólogos que veo, para que no tenga un ataque de pánico o un evento desencadenante", agregó.

Por último, Amber aprovechó para recordar una presunta amenazada que el actor de "Piratas del Caribe" le habría hecho antes de que se separan: "Me prometió que si alguna vez lo dejaba, me haría pensar en él todos los días de mi vida", algo que asegura ya está sucediendo.

MF