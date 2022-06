Amber Heard y Cara Delevingne: Filtran supuesto video de famosas besándose (VIDEO)

Aun después de terminado el juicio en el que perdió Amber Heard, sigue envuelta en polémicas, ya que siguen apareciendo para su mala suerte, situaciones controversiales que luego de que la captaran comprando ropa de rebaja, esta vez al parecer se filtró un video donde supuestamente aparecen en el ascensor de su departamento dándose un beso ella y una misteriosa mujer.

Filtran video de supuesta infidelidad de Amber Heard

Anteriormente, ya se le había acusado de haberle sido infiel a Johnny Depp con Elon Musk, fundador de Tesla y Space X. No obstante, cuando salió a la luz ese escándalo se comentó que había una tercera persona involucrada, con este video se pondría en duda la fidelidad de la actriz.

En un video que poco a poco se está haciendo viral, aparece besándose presuntamente con Cara Delevingne en el elevador del hogar en el que vivía con el actor de Piratas del Caribe.

No obstante, fue mediante Portal Popcorned, en donde se difundió el video en el que Amber Heard y Cara Delevingne, presuntamente, se besaron. Y es que lo alarmante no fue el beso en sí, pues las preferencias sexuales no se señalan o discriminan, lo que llama la atención es que en ese entonces la famosa aún se encontraba casada con Depp.

De acuerdo con el medio citado, las imágenes se filtraron en 2016. Si se llegan a confirmar las identidades de las personas en el video, con esto se demostraría lo que se estaba especulando desde hace tiempo, sobre una tercera persona implicada en el romance que tuvo con Elon Musk.

Video del ascensor del Eastern Columbia en Los Angeles donde vivía Johnny. Se muestra a AH engañando a Depp con Cara Delevinge.



Creo que este video es nuevo, no lo había visto antes, solo parte de el. pic.twitter.com/S17RvWMSFg — ༒Justice For Johnny Depp༒ (@twiggywitch) June 21, 2022

MV