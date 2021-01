La plataforma de streaming Amazon Prime, anunció que desde México se impulsará al desarrollo de catálogo original al anunciar una serie documental deportiva enfocada al club de futbol "Chivas", así como nuevas temporadas de "Pan y Circo" de Diego Luna y el concurso de humor "LOL: Last One Laughing" estelarizada por Eugenio Derbez.

En su presentación, el servicio global de streaming confirmó planes para dar luz verde hasta a 15 nuevas series locales y cinco películas originales y locales anualmente dentro de los siguientes tres a cinco años en México.

Además, la compañía informó que está destinando más de 2.65 millones de dólares en donativos a fondos de COVID-19 para apoyar la recuperación de la comunidad productora de TV, cine y teatro en México y en otros países de América Latina

"Desde que se lanzó Prime Video alrededor del mundo, Amazon se ha mantenido enfocada en brindar a los clientes, series locales impulsadas por las mejores voces locales", dijo Jen Salke, quien encabeza Amazon Studios.

"México tiene una de las comunidades creativas más abundantes en el mundo, impulsada por talentosos escritores, directores, productores y actores locales a lo largo del país. No podríamos estar más emocionados de llevar Amazon Originals nuevas y algunas que regresan, a nuestros clientes a lo largo del país, así como también llevar estas historias a un público global".

Lo que viene para Amazon Originals

Documental sin título de Las Chivas de Guadalajara: una serie documental deportiva totalmente nueva que sigue al Club Deportivo Guadalajara, mejor conocido como "Las Chivas de Guadalajara" entre los fanáticos a lo largo de México y alrededor del mundo. La serie limitada sigue al legendario club de futbol y a los retos que enfrentaron en la más reciente temporada, que fue directamente impactada por la pandemia global de COVID-19.

Pan y Circo Temporada 2: una nueva temporada de la serie Amazon Original aclamada por la crítica, regresará con su innovador formato pocas veces visto: usando el ritual de compartir los alimentos como un espacio para conversar y reunir diferentes puntos de vista. Las conversaciones, moderadas por el actor y realizador mexicano, Diego Luna, traerán a un nuevo grupo de políticos, activistas y diferentes personalidades para abordar temas fundamentales y de interés universal en las sociedades contemporáneas, acompañados por menús de reconocidos chefs en México.

LOL: Last One Laughing Temporada 3 y 4: la serie de competencias de comedia, ganadora del Emmy, liderada por Eugenio Derbez, regresará con dos temporadas más, con una mezcla de reconocidos y prometedores comediantes de todo México mientras se enfrentan por gran premio en efectivo.

Las series recién anunciadas se unen a una creciente lista de Amazon Originals para México, que hoy incluyen a Como Sobrevivir Soltero, El Juego de Las Llaves, El Candidato, Locas por el Cambio y De Viaje con los Derbez, además de una creciente lista de títulos streameando exclusivamente en Prime Video, incluyendo Ana protagonizada por Ana de la Reguera, la bioserie de Menudo, Súbete a mi Moto, y la divertida De Brutas, Nada, entre otras.

Cada nueva serie original mexicana se une a los miles de programas de TV, documentales y películas en el catálogo de Prime Video, incluyendo a series Amazon Originals galardonadas y aclamadas por la crítica como The Boys, Upload, The Wilds, Fleabag y The Marvelous Mrs. Maisel, todas en Prime Video, que está disponible sin costo adicional para los miembros Amazon Prime.

