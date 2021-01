"De Viaje con Los Derbez": divorcio de Aisslin, en segunda parte de la serie

"No sabíamos al inicio de la grabación si íbamos a hablar de algunas cosas personales, como ustedes saben mi hija acaba de pasar por un divorcio y de alguna manera esto empezó en Marruecos, no fue lo que hizo que se separaran pero aceleró todo el proceso y no sabíamos si hablar de eso o no, para nosotros fue una plática complicada, el decir, '¿cómo lo vamos a hacer? y ¿hasta dónde?'", dijo Derbez.

El comediante detalló que tras una plática con todos los integrantes de la familia llegaron a la solución de que si harían esta nueva entrega de "De Viaje con Los Derbez" seguirían hablando con la verdad, aunque en el camino se revelaran algunas cosas personales.

"Decidimos que deberíamos hablar con la verdad. Fue parte de la conversación decir 'hasta aquí llegamos y no hacemos segunda temporada o seguimos con la dinámica de hablar con la verdad' y ser transparente, ese fue un reto para esta nueva temporada, seguir siendo nosotros mismos, ser honestos", explicó el también esposo de Alessandra Rosaldo.

Derbez adelantó que en esta ocasión el viaje que realizaron tuvo que modificarse debido a las restricciones sanitarias que la pandemia por el COVID-19 ha provocado a nivel global, razón por la que en esta ocasión, lo que verá el televidente serán un roadtrip (viaje por carretera), el cual realizará por algunas ciudades de Estados Unidos.

"Fue un reto enorme hacer una segunda temporada en época de Covid, nos hubiera encantado viajar a Tailandia o Vietnam, pero con la pandemia era imposible. Tuvimos que evitar aeropuertos, ciudades conglomeradas y la única solución que encontramos fue hacer un viaje en carretera, evitando el contacto con mucha gente", comentó.

Aunque comentó que el resultado lo considera mejor que la primera entrega, Derbez confesó que convencer a los integrantes de su familia no fue fácil, ya que en ocasiones ser productor de la serie y a su vez protagonista, ocasionó algunos conflictos entre la familia.

"No me dijeron de primera que sí, fue complicado, después de la primera temporada no queríamos, pasaron muchas cosas y no fue fácil convencerlos, por eso tardamos tanto en hacer una segunda temporada. Ser productor y protagonista del reality provocó muchos roces en la familia, hubo cosas buenas, mi relación con José Eduardo nos unimos más, su carrera cambió dramáticamente pero hubo otros eventos que fueron complicados, regresando de ese viaje no nos hablamos como en dos meses, tomamos distancia", añadió.

jb