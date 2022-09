En 2018 se estrenó con gran éxito la serie mexicana de Prime Video y Televisa, “Un extraño enemigo” y ahora, cuatro años después de ver la luz se presenta la segunda entrega, la cual el público podrá disfrutar a partir de este 29 de septiembre. La trama es protagonizada por Daniel Giménez Cacho, Antonio de la Vega, Karina Gidi y Pedro de Tavira, entre otros histriones.

Esta nueva aventura abarca el sexenio completo de “Luis Echeverría” (Antonio de la Vega). Y “Fernando Barrientos” (Daniel Giménez Cacho), nuevo subsecretario de gobernación, quien tendrá que sobreponerse a su tragedia familiar mientras defiende su lugar en el nuevo gabinete. Pero la traición e implacable agenda del presidente “Echeverría” harán que “Barrientos” rompa extraoficialmente con el sistema y se convierta en un poderoso operador desde el lado más oscuro del submundo político y criminal del país.

Al respecto, EL INFORMADOR conversó en entrevista con el director y guionista Gabriel Ripstein sobre los pormenores de esta segunda temporada. Sobre estos cuatros años que hay entre la primera parte y la segunda, destaca que hubo un largo proceso de escritura para los nuevos episodios, además de los detalles de manufactura y calidad que tiene la trama.

“El periodo de investigación fue profundo, había que educarnos en lo que era un nuevo sexenio con nuevos personajes, y dentro de esa investigación histórica, inventar una ficción. Entonces, esto tomó tiempo, más la pandemia y agenda de los actores que se nos cruzó. Se fue estirando el tiempo, pero lo agradezco porque permitió hacer un trabajo de escritura y de preproducción rigurosos y cuidadosos, estamos un poco más canosos (risas), pero siguiendo con el cuento”.

Además de los actores ya mencionados renglones atrás, el elenco también está integrado por Fernando Bonilla, Andrés Delgado, Kristyan Ferrer, Erando González y la participación de Paulina Dávila. La serie además cuenta con la producción de Marco Polo Constandse y Andrea Gamboa.

Si bien la serie se centra en la realidad que se vivió en la década de los años setenta del siglo pasado en el contexto político con una historia ficcionada, parece que la realidad actual no es tan distante en cuanto a la manera de pensar y actuar de los políticos de ahora. “Los espectadores que ven esta historia les interesa de alguna u otra forma la vena política y me imagino que estarán conectados con lo de ahora. Ya las conjeturas, las referencias y las similitudes que se generen, pues eso ya se lo dejo al espectador”.

Ripstein agrega que “la intención de la serie era enfocarnos en un periodo muy específico de la historia de este país, entre (los años) 70 y el 76 que fue un sexenio cargadísimo de cosas, muy candente y bravo. Si la política cambia o se queda igual, no lo sé, no soy politólogo, pero tela de dónde cortar hay para hacer una temporada tres, cuatro, cinco, seis, siete… etcétera”.

Agrega que “tuvimos mucha suerte de que nos prestaran locaciones que usualmente no se prestan, como el Palacio de Minería, por ejemplo, que recrea al Palacio Nacional, eso fue fantástico, y también el salirnos un poco de la Ciudad de México , nos fuimos a filmar a Xalapa, ahí recreamos la Sierra de Guerrero, lo que siempre se busca en esta serie es un balance entre la forma y el fondo, a manera de que las locaciones jueguen con lo que se cuenta”.

El actor, Daniel Giménez Cacho, encarna de nueva cuenta a “Fernando Barrientos”, un hombre que sabe que cuando se trata de política, no hay reglas. CORTESÍA

“Barrientos” seguirá dando de qué hablar luego de atravesar por una gran pérdida. “Arrancamos esta segunda entrega con un protagonista muy dañado, con un golpe personal que lo tiene ‘desencanchado’, no puede estar bien en su casa y no puede estar bien en el trabajo y esta era una de las cuestiones fundamentales que a mí me motivaban a contar esta segunda temporada. ¿Qué hace un hombre que está viviendo un duelo, pero que tiene que ser un funcionario público, papá y esposo? Creo que esa construcción lo hace más interesante, de dónde se tiene que agarrar para operar y cómo empieza a transformarse porque el ‘Barrientos’ del capítulo uno al seis, es un recorrido brutal que requerían los seis años del sexenio”, apunta el director.

Para quienes no han tenido la oportunidad de ver la primera temporada, ésta está disponible de manera gratuita hasta el 29 de septiembre que es el estreno de la segunda entrega.

