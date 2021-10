¿Cuándo se estrena la producción de Amazon Prime Video sobre “I Love Lucy”?

Amazon Prime Video apostará a la nostalgia y comedia con un toque de drama detrás de cámaras a finales de este año, en que estrenará en cines y plataforma de streaming su producción original basada en el popular programa cómico “I Love Lucy”, que consagró a la actriz Lucille Ball como una diosa de la comedia hace cerca de siete décadas.

“Being the Ricardos” es el título de esta producción en la que Nicole Kidman y Javier Bardem dan vida a Lucille Ball y Desi Arnaz, respectivamente, en la que se mostrará la vida de los actores en uno de los momentos más álgidos de su trayectoria y vida personal bajo la dirección de Aaron Sorkin.

En el tráiler es posible ver algunos aspectos de la vida dentro del set de “I Love Lucy” acompañados por la voz de Kidman, quien finalmente aparece a cuadro durante la grabación de uno de los episodios más emblemáticos y reconocidos de la comedia: “Lucy´s Italian Movie”, en el que la actriz es “descubierta” por un director de cine durante un viaje por Italia y cuya escena en donde tritura uvas con sus pies es de las favoritas de miles alrededor del mundo.

¿Bioserie o ‘remake’?

En una entrevista que Nicole Kidman sostuvo con Chris Rock para The Variety la actriz remarcó que “Being the Ricardos” no era un remake, sino una historia más profunda que explora y muestra los altibajos de un matrimonio de celebridades que tiene que lidiar con la fama y sus asuntos personales.

El elenco de “Being the Ricardos”, también escrita por Sorkin, lo complementan J. K. Simmons, Nina Arianda, Alia Shawkat, Tony Tale y Clark Gregg, y tiene previsto llegar a las salas de cine el próximo 10 de diciembre, y en la plataforma de Amazon Prime Video el 21 de diciembre de 2021.