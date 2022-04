Amazon Music confirmó que el concierto “Medallo en el mapa”, que ofrecerá Maluma el próximo 30 de abril, será transmitido en vivo mediante la aplicación Amazon Music en Prime Video y mediante el canal Twitch de la misma plataforma, brindando la posibilidad de que los espectadores puedan ingresar gratuitamente al evento desde 240 países y territorios.

El concierto se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia, el sábado 30 de abril, comenzará a las 21:00 horas y estará disponible para reproducción on-demand en Prime Video en la aplicación de Amazon Music, en tanto que en mayo, los usuarios podrán disfrutar un EP en vivo del concierto y una serie de videos del espectáculo.

“Es un gran honor y alegría traer esta experiencia de concierto en vivo desde mi ciudad natal de Medellín a mis fans de todo el mundo a través de Amazon Music y Prime Video. Se siente muy gratificante pensar que comencé en Medellín y llegué a los escenarios mundiales, y que a través de esta transmisión en vivo el 30 de abril traeré Medallo al mundo entero”, compartió Maluma.

Después del evento, una nueva serie de vídeos en la aplicación de Amazon Music, “The Tour Diaries”, llevará a los fanáticos a un viaje dentro de la realización del concierto de Maluma, que ha cosechado éxito en los escenarios más importantes del mundo.

El episodio de estreno de “The Tour Diaries con Maluma” es dirigido por Gunner Stahl, conocido por sus fotografías a diversos artistas del hip-hop más influyentes. El Amazon Live EP con canciones del concierto será lanzado el 20 de mayo y el pre-concierto “Maluma: Medallo en el Mapa Setlist” estará disponible vía Amazon Music.

“Maluma es verdaderamente un icono de la música global, que continúa rompiendo fronteras. No podíamos pensar en una forma y momento mejor para conectar con sus fans de todo el mundo. Gracias al increíble potencial de Amazon Music, podemos brindar a los fans una experiencia única, para que puedan compartir estos momentos tan históricos con sus artistas favoritos, aunque no estén allí presentes en el concierto. Esto es sólo el comienzo, con muchas ganas de continuar sorprendiendo a los fans de la música Latina” expresó Rocío Guerrero, global head of Latin en Amazon Music.

MF