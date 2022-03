Amazon Prime Video: José Eduardo Derbez en "Mi tío" sorprende con su transformación

Protagonizar una serie de Prime Video, no es tarea fácil. Así que José Eduardo Derbez tuvo que hacer algunos cambios para encajar en Andy, el protagonista de "Mi tío".

Desde dejar crecer la barba hasta subir de peso, aquí te decimos todo lo que tuvo que modificar Derbez en su físico para crear su papel.

"Obviamente la transformación fue complicada, era una fodonguez fuerte, fue subir de peso, fue una barba gigante y el pelo completamente sin forma, sí era mi barba real, tomar agua, comer, era complicadísimo, el pelo por más que usara gorras se salía por todos lados. Nunca te sales del personaje de Andy con ese físico, entonces fue una transformación fuerte y de hecho cuando terminamos de filmar, me quité el pelo y me arreglé aunque Ariadne siempre me decía que se veía muy bien con barba", dijo el actor.

El físico de su personaje no es de a gratis, pues Andy está atravesando por una severa depresión luego de una ruptura amorosa. De hecho, las primeras escenas son de él en una tina de baño al borde del suicidio, con una carta y un radio que dejará caer al agua en algún momento. El actor compartió que aunque la escena es muy fuerte tiene sus toques de humor, y de hecho, en la vida real también fue divertido hacer esta escena.

"Una escena difícil, complicada y al mismo tiempo divertida, hubo sus accidentes ese día, me estaba yo concentrando sin ropa, hacía frío y me dice Javier (el director) ‘ya métete a la tina’ y en cuanto me estaba metiendo que se va hacia atrás y me voy atrás con la tina, Javier no podía ayudarme porque estaba sosteniendo no sé qué cosa y yo gritaba ¡Javier, Javier!", contó el actor sonriendo.

¿Qué es de un tío sin su sobrino?

La que lo salva del suicidio es su hermana Sam (Ariadne Díaz), y todo por una insistente llamada para que por favor, fuera a recoger a su sobrino Tadeo (Santiago Beltrán) a la escuela. Lo que Andy no sabe es que aunque ella lo está salvando, él también la está salvando a ella, como platicó Ariadne Díaz.

"Mi personaje se acaba de separar, está en alcohólicos anónimos, justo cuando le llama a Andy para pedirle ayuda si bien lo salva de este suicidio que está a punto de cometer, la realidad también se salva ella porque está regresando a su hermano para que le tienda la mano, tiene un montón de cosas que hacer, ahora tiene un hijo, es mamá soltera y está poniendo en orden su vida para ser esta mamá que ella quisiera ser".

El pequeño Tadeo también juega un papel primordial, pues es quien, bajita la mano, pone en su lugar a su tío, pero también generan un lazo único y necesario.

"Santi es un niño prodigio, platicamos mucho el guión, platicábamos allí las escenitas pero lo tenía muy claro, es un deleite trabajar con alguien como Santi. Realmente era zurcido fino, el trabajo de preparación era muy fino, de repente se tocan temas un poco más de adultos, y lo platicamos para llegar con la menor cantidad de dudas posibles", dijo a Javier Colinas, uno de los productores y también director de la serie.

¿Dónde ver "Mi Tío?

Agradecido con el proyecto y con la posibilidad de dar vida a esta versión de la serie de la BBC, "Uncle" para Prime Video, José Eduardo también reconoció que su personaje está muy cómodo en ese lugar de depresión y oscuridad, que tampoco ha hecho mucho por él mismo.

"Mi tío" ya se encuentra disponible en Prime Video, en toda América Latina y Pantaya en Estados Unidos y Puerto Rico. Consta de seis episodios y en el reparto se encuentran Gema Garoa, Michelle González, María López, Luis Arrieta, Alfonso Borbolla y Eduardo Yáñez, quien hace el papel de una mujer trans, madre de la ex pareja de Andy.

