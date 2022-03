La vida es más divertida con “Mi tío”

Hoy, a través de Amazon Prime Video, se estrenará la primera temporada de la serie mexicana “Mi tío”, comedia protagonizada por José Eduardo Derbez, Ariadne Díaz, Santiago Beltrán y la participación especial de Eduardo Yáñez. El proyecto de seis episodios de media hora aproximadamente, es dirigido por Javier Colinas.

En la trama, José Eduardo interpreta a “Andy”, un músico que pasa por un momento de depresión y tiene en mente quitarse la vida; sin embargo, en el justo instante, su hermana “Sam” (Ariadne) le llama para que vaya a recoger a la escuela a su hijo “Tadeo” (Santiago). Para “Sam”, esta decisión no es sencilla, pero “Andy” es la única opción que le queda a ella, porque de lo contrario se meterá en problemas con su expareja.

Finalmente, “Andy” acude al colegio por “Tadeo” y aunque son familia, realmente no se conocen; sin embargo, pronto surgirá una relación de complicidad entre tío y sobrino, que los hará sobrellevar los problemas que cada uno enfrentan: “(La serie) tiene todo para que le vaya muy bien, eso sí, además tiene mucho corazón, mucha entrega, mucho amor y pasión”, dice José Eduardo a EL INFORMADOR.

“La unión de la familia es la que hace que todo salga a flote, sobre todo tras esa llamada de la hermana, la cual hace que ‘Andy’ vaya conociendo poco a poco a su sobrino… Le da ese plus a la historia para que la gente se sienta muy identificada y busca dar este mensaje de que la familia siempre va a estar ahí”.

Por su parte, Ariadne manifiesta a esta casa editorial que está muy contenta por formar parte de este proyecto, y con humor resalta que la familia que representan en pantalla es disfuncional como cualquier otra: “En estos fallos de carácter que tienen (los hermanos ‘Sam’ y ‘Andy’) justamente está lo más valioso que poseen, y es que están el uno para el otro, a veces más esporádicamente o más cercanos, pero ahí están siempre, tal cual como en nuestras propias familias, pues no importa cuánto dejemos de hablar los unos con los otros, pues sabemos que ante cualquier dificultad o cosa, ahí están para nosotros aún y con nuestros defectos”.

Destaca además que parte esencial de la serie es que la gente se sienta muy cómoda, pero que al mismo tiempo les genere cierta incomodidad por verse tan reflejados con lo que sucede en los capítulos, “desde nuestra forma de hablar, de expresarnos y de cómo nos llevamos los unos con los otros. De repente se abordan temas duros como el intento de suicidio y otros que se verán más adelante, pero creo que ese es el don de la serie, que tiene esa dualidad de temas que podrían ser oscuros o dolorosos, pero que los maneja con un sentido del humor negro que hace que para mí sea una comedia muy inteligente y muy disfrutable”.

En ese sentido, el director Javier Colinas, resalta el valor del género de la comedia para contar estas historias: “La comedia es un medio para que de una manera, no tan dolorosa, comenzar a abrir los ojos a realidades que ya las tenemos aquí y que de repente pueden ser incómodas. Entonces, en la comedia cuando algo te causa gracia, es que algo hay de cierto, porque si tú no te identificas, no es chistoso y creo que es un conducto para llevar mensajes muy sonoros a muchos lugares”.

Sobre cómo decide contar esta historia, comparte que “Mi tío” es una adaptación de una serie inglesa, “y tenemos a un grupo de guionistas que son buenazos, Charlie Barrientos, Aldeni Fraga y Mau García, y de ahí el proceso que hicimos de convertir nuestros los diálogos ya con los actores, fue un debate muy rico, un ir y venir, un ajustarlo… o sea, José Eduardo incluso tiene su cuchara en las letras de las canciones que pasan en la serie, realmente fue una colaboración creativa importante, donde todos somos fans de burlarnos de nosotros mismos”. Y es que durante los episodios la serie se complementa de números musicales que le dan otra vista a la comedia.