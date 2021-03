La plataforma Amazon Prime Video da las primeras pistas de la historia que protagonizará la actriz mexicana Adriana Barraza en “Bingo”, película dirigida por la también mexicana Gigi Saul.

“Bingo” será un filme perteneciente a “Welcome to the Blumhouse”, serie de películas de terror, thrillers y misterio que Amazon inició desde 2020 y que contempla más estrenos durante 2021 de manera exclusiva por la plataforma.

“En el barrio de Oak Springs vive un grupo de fuertes y testarudos amigos de la tercera edad, que se resisten a ser gentrificados. Su líder ´Lupita´, interpretada por Adriana Barraza, los mantiene unidos como una comunidad y una familia. Pero lo que no saben es que su amado salón de bingo está a punto de ser vendido a una fuerza mucho más poderosa que el mismo dinero”, compartió Amazon sobre el eje principal que tendrá la narrativa de “Bingo”.

Después del éxito de la alineación de “Welcome to the Blumhouse” que se estrenó en octubre del año pasado, “Bingo” se une a la lista de lanzamientos que incluyen otros títulos como “The Manor”, “Black as Night” y “Madres”.

Bingo fue escrita por Shane McKenzie y Gigi Saul Guerrero, junto con Perry Blackshear y tiene como productores ejecutivos a Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman y Raynor Shima; de momento no se tiene una fecha concreta de estreno, pues el filme sigue en producción.

¿Quién es Adriana Barraza?

La carrera de Adriana Barraza —nominada en 2007 al Oscar por la película “Babel”, del mexicano Alejandro González Iñárritu— abarca más de 40 años en televisión y teatro con sus primeros proyectos iniciados en 1972, y es una de las actrices latinas más influyentes de los últimos tiempos así como una de las 100 actrices latinoamericanas más poderosas. Gigi Saul Guerrero nació y creció en la Ciudad de México y es conocida por sus contribuciones al cine de terror, recibiendo galardones por sus trabajos como directora y escritora.

A través de sus redes sociales, Adriana Barraza ha compartido su emoción por el lanzamiento de “Bingo” y que éste sea parte de la antología de terror que está produciendo desde sus estudios Amazon Prime, además de invitar a sus seguidores e interesados en la actuación a sumarse a su taller virtual que iniciará el 8 de marzo hasta 7 de abril mediante la gestión de AB Acting Studio.

