La película independiente “Huachicolero”, reconocida en el Festival de Cine de Tribeca en 2019 y nominada a cuatro premios Ariel en 2020, al fin aterrizó en Amazon Prime Video para estrenarse al público mexicano.

Creemos que con la pandemia es un buen momento para que la gente vea cine desde su casa

En entrevista con INFORMADOR.MX, el director del filme, Edgar Nito (“Massacre in San José” y “El Colgado”), habló sobre el reto que fue encontrar una distribuidora para dar a conocer la película en México, tras su paso por los festivales de cine y la audiencia en EU debido a su título: “Huachicolero”—definido como una persona que se dedica al robo y venta ilegal de combustible—.

“Después de tocar mucho las puertas y que se nos cerraran, encontramos que existía una posibilidad, que era Amazon Prime Video Direct”, explicó.

Pese a que no es una manera tradicional para estrenar una película, Nito no perdió la oportunidad para que la gente pudiera disfrutar de la historia, debido a que muchos están en casa y gozan de los contenidos por streaming.

“Creemos que con la pandemia es un buen momento para que la gente vea cine desde su casa; estamos súper contentos”.

"Huachicolero", entre ficción y realidad

"Huachicolero" fue elegida como película inaugural el Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN) en Corea del Sur, y ganó el Premio Órbita en el Festival de SITGES en España. CORTESÍA / Huachicolero

En cuanto al proceso para crear “Huachicolero”, Nito reveló que tuvo varias inspiraciones y puntos de vista para crear el guion donde el protagonista es un adolescente que se adentra en un tema delicado como el huachicol.

“Queríamos tomar la historia de un personaje que se desenvolviera en ese contexto (...) Nos iba a dar el pretexto para contar una historia”, dijo.

Añadió que la inspiración de su natal Irapuato también fue un punto importante para desarrollar la película. “Eso estaba pasando cerca de mí. Como tal nunca estuvieron separadas las cosas (...) Si yo hubiera querido hablar sólo del huachicol, haría un documental”, agregó.

No obstante, Nito admitió que durante el desarrollo del guion de la película tuvieron que investigar sobre el huachicoleo, que en aquel entonces la información era muy poca. “Mucho era de nuestra imaginación”, dijo.

En cuanto a las locaciones, la producción dirigida por Nito apostó por “lo natural” y lo que se tenía a la mano para convertirlo en un valor de producción.

“Así fluyó toda la película, así fluyó hasta su momento en festivales”, subrayó. “Esa magia se mantuvo todo el tiempo. En ese sentido fue muy disfrutable”.

Destacó que Eduardo Banda —protagonista de “Huachicolero” y ganador del Premio Ariel a la Mejor Revelación Actoral— fue una pieza clave de la película, pues tenía que ser originario de Irapuato. “Cuando lo encontramos y lo vimos, sabíamos ese brillo que tenía”.

Regina Reynoso (izq.) y Eduardo Banda (der.) en "Huachicolero". CORTESÍA / Huachicolero

“Cuando careces de muchas cosas (en el presupuesto de una película), cualquier cosa que brille en frente de ti es una oportunidad”, destacó Nito.

Parte de esta “naturalidad” ayudó a que el equipo de producción y los actores se presionaran para generar una concentración grupal. “Es o ya no es”, dijo Edgar a este medio.

Explosión en Tlahuelilpan, un obstáculo

Definitivamente nos afectó

Para Nito, los hechos ocurridos en Tlahuelilpan en 2019 afectaron a la promoción de la película por el tema que tratan, pese a que el proyecto no tenga que ver con el hecho que dejó a 137 muertos.

“Definitivamente nos afectó”, dijo Nito. “Está directamente relacionado tal cual, no en el guion, no en la película pero, bueno, esa explosión obviamente se sabe que tiene que ver con el tema del huachicoleo y nuestra película se llama ´Huachicolero´. En ese sentido, mucha gente piensa que va de eso pero no, la película se filmó dos años antes”.

Edgar Nito detalló que la fecha de estreno se cruzó en cierto modo por con el accidente, y esto ocasionó que llamara la atención, pero en México se le relacionó con un tema que “duele”.

El objetivo de Edgar Nito con “Huachicolero”

Al cuestionarle si existía una finalidad con la película, Nito dijo que, además de cumplir su propósito personal, “Huachicolero” pretende ser una “carta” para los jóvenes que se encuentren en una situación similar a la del protagonista y “se la piensen dos veces antes de tomar una decisión a la ligera”.

Edgar Nito, inspirado en la realidad

Actualmente, Edgar Nito está trabajando en su próxima película, cuya producción aún es temprana pero promete ser “más ambiciosa”. Espera, además, que la crisis sanitaria por el COVID-19 se calme un poco para continuar con el proceso creativo.

No obstante, adelantó que él siempre se ha inspirado en la realidad para crear sus producciones, tales como el cortometraje “Massacre in San José”, disponible en su sitio oficial.

“Casi siempre me baso en algo que pasa en mi país.El arte es un espejo de la realidad. La misión del arte es dejar algo, un documento de lo que estaba sucediendo en tu aquí y tu ahora, pero eso no significa que no pueda ser entretenido y disfrutable”, concluyó.

Amazon Prime Video: ¿De qué trata “Huachicolero”?

La película narra la historia de “Lalo”, un niño de 14 años enamorado que busca impresionar a una joven con un regalo, pero la falta de dinero obliga al protagonista a involucrarse con un grupo de delincuentes que se dedica al robo de combustible.

“Huachicolero” tuvo una excelente recepción a nivel internacional, recorriendo varios festivales de prestigio, fue elegida como película inaugural el Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN) en Corea del Sur, y ganó el Premio Órbita en el Festival de SITGES en España. Gracias a estos reconocimientos la película ya fue distribuida en Estados Unidos en 2020.

El elenco de “Huachicolero” lo completan Regina Reynoso, Pedro Joaquín, Pascacio López, Leonardo Alonso y Fernando Becerril, entre otros.

El soundtrack de “Huachicolero” es música original de Santa Fe Klan, con un tema inédito para la cinta de nombre “Mi Guanajuato”.

Amazon Prime Video: El tráiler de "Huachicolero"

Puedes ver “Huachicolero” en Prime Video aquí.

