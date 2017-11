Alistan una avalancha de pop

Uno de los conciertos más esperados por el público tapatío está por suceder, se trata de “El Evento 40 Guadalajara” que ocurrirá este jueves 9 de noviembre en el Auditorio Telmex y cuyas puertas del inmueble se abrirán a partir de las 17:00 horas. Ya fueron develados algunos de los artistas que estarán presentes en la velada, tal es el caso de Ha*Ash, Mario Bautista, CD9 y la aparición estelar de Alan Walker, de quien es su tercera visita a México y primera vez que viene a la ciudad.

Todos los boletos son generales, la gente se va a acomodar según vaya llegando, el show comienza a las 19:00 horas. Irse con ropa y zapatos cómodos es fundamental. Y Pedro Rincón, director de Los 40 GDL, recomienda que los asistentes vayan con la batería bien cargada de su celular porque la necesitarán para tomar fotos y grabar todo lo que se acontecerá el día del show.

Con sorpresas bajo la manga

En entrevista con este medio de comunicación habla de las emociones previas a este espectáculo, cuyos boletos ya están agotados. “Este año revelamos a algunos artistas porque ya era como incontenible, a diferencia de los últimos siete años que no habíamos revelado al talento, pero esta vez sí a algunos, y no es que revelemos a los mejores o a los peores, no lo vemos de esa forma, sino que la presión de la gente era tal que lo quisimos hacer. Ya estamos en la cuenta regresiva, emocionados porque ya queremos que llegue el concierto”.

Expresa Pedro que vienen cantantes de todas partes del mundo y la experiencia para el público que no pueda asistir al masivo, podrá vivir el concierto desde las redes sociales de Los 40 GDL. “La campaña estará mañana al aire (hoy martes). Vamos a transmitir todo el evento a través de la plataforma los40.com.mx y en el Facebook de Los 40 GDL, pero además tendremos un programa alterno donde estaremos transmitiendo lo que sucede en el escenario y en backstage en tiempo real, quién va llegando antes de subirse al escenario, todas estas historias que de pronto la gente no puede ver o enterarse, las van a poder ver en nuestras plataformas”.

El locutor destaca que lo único que lamenta de un show de esta magnitud, es la reventa. “Se quedó mucha gente fuera, pero además estamos tristes porque hay mucha reventa, cada año se pone peor, y es triste porque son gente que nos escucha, chavitas que ya tenemos perfectamente bien identificadas que están vendiendo los boletos, eso nos entristece porque los artistas no nos están cobrando, estamos haciendo un show gratuito con la intención de darle un mejor espectáculo en la ciudad a la gente que a veces no tiene la oportunidad de pagar boletos para ver a grandes figuras como Alan Walker, y que los estén vendiendo se nos hace chafísima y de muy mal gusto. Y también si no hubiera compradores, no habría reventa”.

Persigue la excelencia

Siempre con la intención de dejar un buen sabor de boca en los fanáticos, Pedro sigue comprometido con seguir ofreciendo espectáculos de primer nivel. “Cada año se vuelve más complicado, es muy difícil hacer eventos como estos porque primero hay un compromiso de que año tras año superarnos, significa traer artistas de diferentes partes del mundo, en el caso de Alan Walker por ejemplo, estamos haciendo un gran gasto en euros. Nosotros no queremos dejarlo de hacer, creemos que la gente lo merece”.

ESTRELLA NACIENTE

¿Quién es Alan Walker?

A sus 20 años, Alan Walker es uno de los DJ’s más populares de la escena mundial. Entre sus éxitos más resonantes se pueden contar “Alone”, que acumula más de 424 millones de visitas en la plataforma YouTube y Faded, que ya supera los mil millones.

Walker presume colaboraciones con artistas como Miley Cyrus, Coldplay, Bruno Mars y Charli XCX.

