Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 22 al 28 de septiembre

Aries

El equinoccio de otoño, con el Sol entrando en Libra el 22 de septiembre, abre un ciclo de equilibrio y reajuste, invitándote a armonizar tu mundo interno con el externo. Este año llega tras el eclipse solar en Virgo y la Luna nueva en Libra, lo que refuerza la necesidad de soltar lo que ya no suma y sembrar nuevas intenciones. Marte en Escorpio intensifica la energía en tus relaciones, empujándote a sanar heridas de intimidad y a establecer vínculos más conscientes. Es una semana clave en temas de pareja, donde los límites y el deseo auténtico guían tu camino.

Tauro

Para ti, Tauro, este equinoccio marca un llamado a ordenar tu vida cotidiana y cuidar tu bienestar físico y emocional. El eclipse en Virgo limpia tu zona de placer, proyectos e incluso temas relacionados con hijos, dejando espacio solo para lo que realmente te nutre. La Luna nueva en Libra resalta la importancia del equilibrio en tus rutinas, tu salud y tu entorno laboral. Con Marte entrando en Escorpio, tu área de pareja se activa, trayendo encuentros intensos y decisiones firmes que redefinirán tu manera de relacionarte.

Géminis

Este equinoccio te impulsa a soltar cargas ligadas al hogar, las raíces y la familia. El eclipse en Virgo trae transformaciones en tu espacio personal y en tu historia, invitándote a liberarte de lo que ya no te sostiene. La Luna nueva en Libra abre espacio para el amor, el arte y la creatividad, recordándote que no postergues lo que te conecta con la alegría. Con Marte en Escorpio, tu deseo de transformación se intensifica, dándote impulso para reinventar tu forma de vivir y disfrutar.

Cáncer

Con la llegada del equinoccio, tu voz y tu forma de comunicarte entran en un proceso de cambio. El eclipse en Virgo limpia pensamientos repetitivos y vínculos cercanos, dándote claridad mental. La Luna nueva en Libra pone el foco en el hogar, pidiéndote armonía y espacios que te sostengan emocionalmente. Marte en Escorpio activa tu fuego creativo y tu intensidad emocional: es momento de expresarte sin miedo y mostrar tu verdadera fuerza.

Leo

Este ciclo ilumina tu relación con el dinero y la autoestima. El eclipse en Virgo te invita a soltar creencias limitantes y abrirte a nuevas formas de sostener tu valor. La Luna nueva en Libra afina tu manera de comunicarte, ayudándote a expresarte con belleza, intención y verdad. Marte en Escorpio te lleva hacia dentro, removiendo emociones y memorias profundas que serán clave para tomar decisiones desde el alma.

Virgo

El equinoccio llega con fuerza en tu signo, marcando un renacer personal. El eclipse en Virgo te empuja a soltar viejas versiones de ti, permitiéndote elegirte con mayor autenticidad. La Luna nueva en Libra redefine tu valor y tu forma de relacionarte con los recursos. Con Marte en Escorpio, surge el coraje de decir lo que callaste y moverte con propósito, abriendo paso a una etapa de mayor claridad y poder personal.

Libra

Este equinoccio abre tu nuevo ciclo solar y coincide con la Luna nueva en tu signo, marcando un comienzo cargado de intenciones frescas. El eclipse en Virgo limpia tu mundo interno y patrones inconscientes, dándote espacio para afirmarte y elegirte de verdad. Marte en Escorpio activa tu relación con el dinero y el deseo, recordándote que mereces abundancia, siempre y cuando actúes con estrategia y autenticidad.

Escorpio

Para ti, el equinoccio llega con Marte entrando en tu signo, devolviéndote poder y determinación. El eclipse en Virgo limpia tu círculo social, amistades y proyectos colectivos, mientras la Luna nueva en Libra te invita a la introspección y al descanso espiritual. Este es un momento para soltar lo que ya no te representa y sembrar intenciones que nazcan desde tu deseo profundo. Tu energía se intensifica: úsala para transformar, no para controlar.

Sagitario

Este ciclo marca un giro en tu carrera y en tu propósito. El eclipse en Virgo toca tu vocación e imagen pública, cerrando etapas para que surjan proyectos más auténticos. La Luna nueva en Libra abre nuevas alianzas y amistades, mientras el equinoccio te pide introspección y descanso. Marte en Escorpio activa tu sombra, llevándote a sanar lo invisible y a confiar en tu intuición como guía en este proceso de transformación.

Capricornio

El equinoccio te impulsa a revisar tus creencias, estudios y proyectos de expansión. El eclipse en Virgo redefine tu visión del mundo, eliminando ideas que ya no resuenan contigo. La Luna nueva en Libra pone el foco en el equilibrio entre tu vida personal y profesional, reordenando metas y vocación. Con Marte en Escorpio, tus conexiones se intensifican, atrayendo personas poderosas y oportunidades de liderazgo que demandan autenticidad.

Acuario

Para ti, el equinoccio se centra en tu intimidad y recursos compartidos. El eclipse en Virgo te invita a ordenar lo que entregas y lo que recibes en relaciones profundas. La Luna nueva en Libra te abre a nuevas filosofías y aprendizajes, mientras Marte en Escorpio activa tu carrera, impulsándote a tomar decisiones transformadoras en lo profesional. Es tiempo de equilibrar lo que haces con lo que realmente eres.

Piscis

Este equinoccio activa tus vínculos más cercanos. El eclipse en Virgo ilumina tu zona de pareja, pidiéndote limpiar relaciones que ya no reflejan quién eres. La Luna nueva en Libra exige honestidad emocional y equilibrio entre lo que das y recibes. Marte en Escorpio te empuja a expandirte: estudiar, viajar o explorar nuevas filosofías que transformen tu visión de vida. Este es un tiempo de apertura a nuevas ideas y caminos.

YC