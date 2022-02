Alfredo Adame revela que le gusta la "Chiquis" Rivera

Alfredo Adame, de 63 años, casi le dobla la edad a la Chiquis Rivera, de 36, pero eso no impide que sienta una atracción por la también cantante, reconociendo que difícilmente se fijará en él.

Janney Marín Rivera es hija de Jenni Rivera, la intérprete de "Amiga si lo ves" e "Inolvidable", quien falleció en 2012 luego de que la aeronave que las transportaba tras un concierto se desplomara en Nuevo León.

Las declaraciones de Adame coincidieron con que ayer la cuenta en Instagram de Jenni fue reactivada, avivando la idea de que realmente sigue viva, habiendo fingido su muerte.

"La Chiquis me fascina y su mamá me fascinaba también. Son el tipo de mujeres que a mí me gustan. (Pero) Está muy chiquita para mí y no creo que me pele, es muy famosa y no soy nadie para ella", dijo bromista en declaraciones a la prensa.

El conductor y actor fue abordado por medios de comunicación luego de que salieran unas fotografías con una mujer, suponiendo era su nueva pareja.

Adame aclaró que sólo es una amiga actriz de años, con quien posiblemente trabaje en una obra teatral y, en caso de llegarse a algo, la gente lo sabría en su momento.

Abundó que pese a malas experiencias sigue creyendo en el amor, diciendo que el mejor estado del hombre es encontrar a su media naranja.

"Mi requisito es que sea muy mujer, que sea decente, que tenga valores, principios y escrúpulos. Yo soy un hombre decente, educado, trabajador, con principios, escrúpulos y bueno, tengo mucho que ofrecer", subrayó.

Aclaró que "una mujer" es alguien que quiere progresar en la vida y, si quiere tener un compañero de vida, lo hace sin pensar en el signo de pesos.

"Y ver cómo te friegan, yo estoy curado de espanto", dijo en alusión a presuntas relaciones interesadas que ha tenido en su vida.

La conducta controvertida de Adame fue hoy recordada por la conductora y actriz Verónica Toussaint, con un video de hace dos años.

En el mismo, se observa al actor llegar a un programa televisivo, halagarla, pero hacerle recuerdos familiares a los conductores Eduardo Videgaray y "La Estaca".

"Llegó de sorpresa al programa", escribió en su cuenta de Facebook, seguido de un emoji con la boca abierta.

"Este señor es muy mal vibroso", escribió el usuario Frank Sal.

ER