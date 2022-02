Alfredo Adame ofrece clases de defensa personal en TV y revela por qué no se defendió

Parece que el furor por la pelea de Alfredo Adame contra dos personas en la calle aún no acaba, y es que el actor fue invitado a la TV para dar clases de defensa personal.

Adame, acompañado del profesor Christopher Terrón, asistió vestido de blanco a “Venga la alegría” para demostrar sus habilidades en las artes marciales.

Aclaró que no se defendió durante el robo —como él lo aseguró— porque es “considerado un arma blanca”.

“Si tú utilizas las artes marciales y por algo lo matas, lo sangras, le causas lesiones, te puedes ir hasta 15 años a la cárcel”, dijo Adame, quien comenzó a dar las clases de defensa personal de acuerdo a lo que vivió en el enfrentamiento.

Finalmente, Alfredo confirmó que inició trámites para emprender acciones legales en contra de quienes consideró sus agresores.

¿Por qué se peleó Alfredo Adame?

"Tenía un espacio como de ocho metros en una cuchilla y me metí, entonces este tipo me empezó a insultar y a hacer señas, luego me rebasó y me aventó el coche; me puse en medio del carril y me bajé, le pegué en la ventana del conductor y me di cuenta que tenía el seguro arriba, le abrí y sí le di como cinco golpes", contó Adame en entrevista.

Después de varios enfrentamientos, la mujer que iba a bordo del coche se bajó a golpear a Adame y —según relata él— este fue el momento en el que lo despojaron de una joya y su celular. “La mujer se me vino al cuello y yo decía, '¿por qué al cuello?' y ya después recogí del suelo el dije, pero no tenía la cadena".

Alfredo Adame aseguró, además, que nunca le pegó a la mujer y que sólo le detenía los golpes, pero que mientras ella lo agredía, el hombre también lo golpeó.

"De repente me dice alguien que pasó: 'te están robando tu celular y vi que el tipo estaba adentro de mi coche, me metí por la ventana y ya no estaba mi teléfono y ya luego vi que se lo había pasado a la mujer, por eso la rodeé con mi brazo y la perseguía... finalmente se lo quité", relató el también conductor.

AC