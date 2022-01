Alfredo Adame denuncia a pareja que lo golpeó

Este viernes, el conductor Alfredo Adame levantó una denuncia penal en la fiscalía de Tlalpan en contra de las personas que los golpearon el martes pasado, en plena vía pública.

Ante medios, Adame explicó que no sólo sufrió golpes, sino que también fue robado por dicha pareja que tiene múltiples antecedentes penales, de acuerdo con información del conductor.

"Me asaltaron hace unos días en la lateral del periférico y (vine) a presentar todas las evidencias y bueno, no hay mucho que presentar porque ya los investigaron (…) y son drogadictos; el tipo vende drogas, son raterillos, malandros, montachoques (…) les saltaron un buen de antecedentes penales, son miembros de los Rodolfo", declaró.

Adame explicó que cuenta con todas las evidencias para culpar a estas personas de una lista de delitos, la cual no dudó en detallar, pese a que cause burlas, pues entre ellos revela que denuncia a los implicados por golpear a un anciano, porque él ya es de la tercera edad.

"El primero es homicidio en primera tentativa porque me aventó la camioneta, me quiso arrollar. El segundo es lesiones, injurias y amenazas. El tercero es robo con violencia. El cuarto, no se vayan a reír, pegarle a un anciano; yo tengo 63 años y ya soy un adulto mayor", detalló Adame.