Alfredo Adame: ¿Y ahora? El actor recibe golpiza cerca de su casa, en Tlalpan

Alfredo Adame recibió una golpiza este miércoles. El actor y conductor advirtió a sus seguidores sobre la agresión y escribió en su Instagram: “Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves…..después les cuento….estoy bien”, se lee en el post.

En la imagen se le puede ver al también aspirante a político sentado en la Fiscalía de Tlalpan vistiendo ropa deportiva y el ojo derecho visiblemente moreteado, con puntadas y rastros de sangre. De inmediato. algunos de sus fans comenzaron a mostrar su preocupación en la caja de comentarios.

Según dio a conocer un programa televisivo, Alfredo Adame fue atacado afuera de su casa, al sur de la Ciudad de México.

El actor de 64 años declaró al programa que fue golpeado afuera de su casa por dos sujetos y procederá conforme a la ley, ya que sus heridas no podrán sanar en menos de 15 días, por lo que califican para iniciar la denuncia penal.

Adame aseguró que “no fue una venganza”, y el ataque ocurrió cuando salió de su domicilio a observar lo que estaba pasando, pues en la calle se encontraban patrullas y gran movilización.

“Bajé yo a a arreglar una llanta, ahí por donde vivo, en Tepepan, de repente empezamos a oir un pasadero de patrullas impresionante y llegaban camionetas, patrullas y todo este rollo con las sirenas, dije ‘algo ha de haber pasado’”.

“Llegué a mi casa y no dejaban pasar, de hecho me dejaron pasar porque vivo ahí, y en la esquina había muchas patrullas, mucha gente, y un cuerpo tirado. Entonces llego yo, meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecina ‘Oye, qué pasó’, y me dice ‘Parece que mataron a un policía, parece que venían persiguiendo a alguien’, y se bajaron y lo asesinaron”, añadió el actor, consultado por los medios vía telefónica.

“Llega un cuate en un coche con una mujer con un balazo en el hombro y dice ‘mataron a mi hermano y a mi mujer la quisieron matar’, fue un ataque directo y hartero”, contó el actor, quien le ofreció su ayuda al hombre al pensar que la señora estaba embarazada; sin embargo de pronto cambió la actitud del conductor.

“Me dijo ‘tú lárgate de aquí, hijo de la ch...., qué haces aquí, p... chismoso’, y me tira un trancazo en la cara y me tira una patada, se da la vuelta y le digo ' a ver hijo de la ch.....’, y le tiro una patada”, explicó. Tras ello, un segundo hombre llegó a atacar a Alfredo Adame.

“Llega uno por atrás, cobarde, que estaba con él a media calle y me avienta un campanazo que me causó una herida de seis u ocho puntadas y posiblemente la retina me la desprendió y a la hora que me da el súper trancazo, me empiezan a agarrar a patadas en la cara los dos”, aseguró.

JM