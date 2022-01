Alfredo Adame: Las veces en que sí ha mostrado conocimientos en artes marciales

Esta no fue la semana de Alfredo Adame. Después de la pelea que tuvo en la vía pública, en la cual salió golpeado y que le llovieran memes donde se burlaban de él por no haber usado sus conocimientos en artes marciales, tuvo que salir a aclarar que no lo hizo porque se encuentra penado y podría alcanzar hasta 15 años en la cárcel.

Encuentro con "Relámpago"

Pero el actor ya ha demostrado que sabe pelear y no se achica ante un contrincante, como en el 2019, cuando estuvo de invitado en el programa de "Montse y Joe" para hablar de su pelea con Carlos Trejo. En el estudio se encontraba también el luchador "Relámpago", que se ofreció a enseñarle unas cuantas llaves para defenderse. Adame estuvo dispuesto a aprender, pero resultó que le dio cátedra al luchador, porque "Relámpago" no pudo romper ninguna de las llaves que el también conductor aplicó y recibió el reconocimiento de este profesional de la lucha libre.

"Yo estoy en el Karate desde los siete años y soy cinta negra; luego en el Taekwondo, cinta negra cuarto dan, después estudie Krav magá dos años, estudié año y medio Sambo ruso, he estado en el Kick boxing y el Muay Thai, estudié lucha ocho meses antes de hacer La fuerza del amor, Eduardo Palomo y yo entrenamos con "Cuchillo" y "El Solar" (dos luchadores)", le compartió Adame a "Relámpago".

Muestra credencial

En abril de ese mismo año, Alfredo Adame se presentó en el programa de Fox Sports, "Nunca es tarde", y los conductores Beto Rojas y Jean Duverger lo cuestionaron del porqué no había peleado con Carlos Trejo si se lo había topado varias veces en la calle, y el actor le mostró su credencial del Registro Nacional de Cintas Negras, que la Federación Mexicana de Taekwondo expide, a Beto Rojas, quien la mostró a cámara; luego, el actor dijo:

"Estás considerado una arma blanca, porque estás entrenado, entonces si lo agarro en la calle y hay sangre, lesiones, etcétera, yo me puedo ir 15 o 20 años a la cárcel. Un compañero mío en la escuela se peleó con un taxista, le tiró cuatro dientes, le rompió un brazo, hubo sangre y todo, se fue cuatro años y medio a la cárcel, entonces es un agravante".

Al final le lanzó otro reto a Carlos Trejo: que lo esperaba en la escuela Tigres Blancos, donde él entrena, para que le enseñaran disciplina; después se puso analizar peleas callejeras, presentó a alumnos de esta escuela que realizaron algunos combates y posteriormente fue él el que peleó, demostrando sus conocimientos en esta disciplina.

JM