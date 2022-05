Alfredo Adame: Extorsionan al hijo del actor con fotografías íntimas suyas

Las polémicas de Alfredo Adame y sus hijos siguen dando de qué hablar, ahora su hijo Sebastián Adame reveló públicamente que fue extorsionado con una serie de fotos suyas íntimas, las cuales mandó a través de sus redes sociales.

Sebastián mencionó a los medios de comunicación que tuvo que pagar tres mil pesos para que sus imágenes no salieran a la luz, dio conocer que esto sucedió alrededor de hace cinco días.

"Ya la última vez que mandé una nude hace mucho me costó tres mil pesos, entonces no vale la pena", dijo Sebastián.

El hijo de Adame dijo que él era una de las personas que confiaba en las plataformas de citas para conocer gente y tener una pareja, pero al parecer cambió de opinión, pues fue a través de una de estas aplicaciones donde se filtraron sus fotos.

"Me extorsionaron porque pues sí pagué el dinero para que no saliera la foto... No me he vuelto a tomar nada porque no me voy a arriesgar otra vez al mismo chistecito".

Por otro lado Sebastián habló sobre la marcha del Orgullo LGBTQ que se llevará a cabo el próximo 25 de junio, a la cual acudirá junto con su madre Mary Paz Banquells, también habló sobre las discusiones que ha tenido con su papá Alfredo Adame por el tema de la homosexualidad.

"Todavía estamos esperando a que se acerque a nosotros en persona para ver qué va a pasar, cómo se va a resolver esto. Él creo que está en su programa grabándolo o en su casa, la verdad no sé, como dije muchas veces, ya estoy cansado de que estuve intentando, de que estuve con toda la actitud para que él siempre estuviera diciendo cosas malas, entonces si va a haber un acercamiento tiene que empezar por él", finalizó.

