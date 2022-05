Alfredo Adame llora en TV y dice que ha sido un buen padre (VIDEO)

El actor Alfredo Adame se dijo arrepentido luego de que tuviera problemas con sus hijos y se distanciara de ellos.

Adame envió esta semana un mensaje televisivo a sus tres hijos: Diego, Sebastián y Alejandro, asegurando que los quería mucho y ojalá pudiesen un día arreglar sus diferencias.

Entre lágrimas aseguró que "le lastimó que su madre los alineara en contra de él", algo que horas después negó Sebastián en una entrevista.

Lo que ocurrió

Adame había dicho que "tuvo que decirles: ya no los quiero, no los necesito. No lo merecen y no creo les haga falta".

Y agregó que buscaría los caminos para quitarles el apellido Adame a los hijos que tuvo con Mary Paz Banquells, su pareja por más de dos décadas y con quien había sostenido un proceso de divorcio en 2018.

Recientemente, en declaraciones a la prensa, apuntó que los había desheredado y que no llevaban su sangre.

"Ya no quiero que sean mis hijos", indicó.

Distancia en la relación

La relación entre Alfredo y los ya jóvenes se había roto en enero de 2019, cuando se distanció del mayor Diego, de 29 años, que era el último lazo que lo sostenía con ellos.

El propio Diego dijo que la decisión era porque él buscaba la paz y la felicidad en su vida. "Después de analizarlo tomé la decisión de que había personas que había que cortar de mi vida", indicó a medios.

Antes, con Sebastián, de 23 años, había tenido roces porque el también conductor le había pedido ser prudente con su homosexualidad. De hecho, su padre le había mencionado que no diera entrevistas al respecto, pero él las siguió dando y ahí vino la molestia.

Alejandro, de 27 años, se solidarizó con su hermano, y eso lo tomó a mal su padre. A eso hay que agregarle que Adame ofendió a la madre de los tres, algo que afectó más la relación padre e hijos.

EO