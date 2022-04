Alfredo Adame: Carlos Trejo revela la razón por la que no se han peleado

Carlos Trejo y una empresa están en la disposición de que se realice la tan esperada pelea con Alfredo Adame, la cual no se ha realizado porque el actor no ha querido quitar la orden de restricción en su contra, “por miedo”, afirmó.

"Independientemente de todo lo que se esté diciendo, no puede haber pelea mientras este cobarde no quite la orden de restricción. Se vence y luego luego mete la otra y así, y por la razón es que tiene miedo, ese es todo el asunto. No puede haber pelea mientras este 'enfermo' no quite la orden de restricción y demuestre que puede y que está dispuesto a llevar a cabo este evento", comentó Carlos Trejo en una entrevista.

A pesar de los llamados de los organizadores y de que Adame en su momento aceptó el reto del cazafantasmas en un programa de televisión y se comprometió a quitar la orden de restricción para subirse al ring, esto no ha sucedido.

"Me comprometo a que la pelea se lleve a cabo; le quito la orden de restricción a Trejo, hablamos y nos ponemos de acuerdo", dijo el también conductor de televisión en el mes de febrero de este año.

Adame trató de golpear al abogado de Trejo, Manuel Moltalvo, durante una conferencia de prensa en la que le reclamó por no presentarse a la pelea que tendría con el autor del famoso libro "Cañitas".

"No ha habido nada, no ha quitado nada, la forma más sutil es presentar la cancelación, firmada y sellada por la autoridad.

Desgraciadamente es un ‘enfermo’ que ya nadie le cree, que ha tratado de buscar por todas las maneras posibles de llamar la atención y de pelearse con todo el mundo y la verdad es que ya llegó el momento de que la fórmula ya se le agotó, entonces, hasta que ahora no demuestre y que legalmente no presente la cancelación de la orden de restricción, pues se podrá llevar a cabo el evento", explica Trejo.

Carlos Trejo informó que ya no dejaría que la pelea la realizara su "compadre", Alberto del Río, quien es un promotor y luchador profesional, que se había ofrecido a ayudarle y a buscar la sede para el enfrentamiento, debido a que surgieron algunas discrepancias.

"De entrada con Alberto del Río que fue puro ‘bla, bla, bla’, lo quiero mucho y lo estimo mucho, es mi compadrito del alma, pero yo no volví a tener ninguna noticia por parte de él, anduvo comentado que nos andaban buscando y eso es una verdadera mentira", señaló.

Aunque ya no será organizada por el luchador profesional, el cazafantasmas indicó que ya hay una nueva empresa interesada en encargarse de todos los preparativos en cuanto Adame cumpla lo que prometió.

"Empresa sí hay y sí están las personas con la mejor disposición, no con este señor Alberto, yo no volvería nunca, jamás, de llevar algún tipo de negociación o de contrato con él, nunca, por respeto a la amistad y por respeto al compadrazgo que tenemos, queda divido lo que es la amistad, de la pelea, pero otra empresa está en la mejor disposición de hacerla, sólo que Adame no ha presentado y la verdad no creo que presente la cancelación de la orden de restricción".

