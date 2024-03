Alfonso Dosal y Juan Pablo Medina son unos “Bandidos” muy divertidos

El próximo miércoles 13 de marzo se estrena en Netflix la serie mexicana de acción y comedia “Bandidos”, creada por Pablo Tébar y bajo la dirección de Adrián Grunberg y Javier Ruiz. El elenco coral está conformado por destacadas estrellas del cine y la televisión como Ester Expósito, Alfonso Dosal, Juan Pablo Medina, Mabel Cadena, Nicolás Furtado, Andrés Baida, Andrea Chaparro, Juan Pablo Fuentes, Bruno Bichir, Fermín Martínez y Adrián Ladrón.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con Alfonso y Juan Pablo, quienes interpretan a “Miguel” y “Wilson”, sobrino y tío, quienes son estafadores y que buscan robar un gran tesoro maya con la ayuda de otros inadaptados, aunque casi siempre todo les sale mal.

“Creo que la mexicanidad es un gran pretexto para poder contar una historia universal en donde cualquiera pueda identificarse, pero está cargada de selva, cenotes y playas, además de tesoros mayas”, refiere Alfonso. La serie de siete episodios se filmó en Mérida en Yucatán.

Sobre las aventuras que vive su personaje “Miguel”, Alfonso destaca: “Miguel nunca pretende siquiera hacer las cosas bien, él tiene una idea o varias ideas, pero en lo que sí es talentoso es en juntar a sus equipos y eso sí es lo que le sale bien, a él le gusta vivir procesos y en lo demás, se hacen bolas ellos (los integrantes)”.

En la trama, “Wilson” (Juan Pablo Medina) es quien siempre le cuida la espalda a “Miguel”, siendo su tío protector y cómplice en todo momento. “Imagínate, soy tío de alguien de mi misma edad. A mí cuando me invitaron para hacer a Wilson me encantó la historia, me gusta mucho la relación que tienen él y Miguel, pues Wilson adopta esta figura paterna, así que lo protege y lo cuida. Y Miguel todo el tiempo se está metiendo en puros desastres, pero al final, lo lindo de lo que pasa entre ellos, es que Miguel sabe que Wilson está en una zona de confort, pero en realidad Wilson también tiene ganas de seguirse metiendo en problemas”.

Sobre los retos de hacer escenas de acción bajo el tono de comedia en una locación tan calurosa como Mérida, Alfonso y Juan Pablo resalta a manera de anécdota que no imaginaban qué tan calurosa era hasta que ya estaban metidos en la selva con 53 grados de sensación térmica.

“Fue muy rudo, pero las locaciones también estuvieron hermosas, puestas para eso. “Esta es una serie que cabe en todos lados, los personajes están vivos y son reales, en cualquier parte del mundo todos se pueden identificar con ellos”, expresa Alfonso.

"Esto fue un regalo, nosotros como actores que nos inviten a estar en una propuesta innovadora donde se nos va a permitir jugar y que vamos a estar mostrando un lado hermoso de México, pues es un lujo. Además, Netflix, el equipo de producción, de fotografía y de todas las áreas fue increíble”, finaliza Juan Pablo Medina.

SINOPSIS

ESPACIAL/Netflix

Una banda de astutos estafadores se aventura a encontrar un tesoro Maya nunca antes visto. ¿Su estrategia? Inexistente. ¿Su dinámica? Cuestionable. Por suerte, son muy ingeniosos. Una emocionante serie protagonizada por Ester Expósito, Alfonso Dosal y Juan Pablo Medina.

