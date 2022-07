Alexander 23 presenta su nuevo disco ‘Aftershock’

Este pasado viernes 15 de julio, el cantante, compositor, productor y multiinstrumentista nominado al Grammy, Alexander 23, lanza su introspectivo álbum debut de larga duración, ‘Aftershock’ (Universal/ Interscope Records, 2022), una colección de 11 tracks que muestra el crecimiento de Alexander como compositor y su habilidad para capturar la profundidad emocional.

“Trata sobre el proceso de duelo de una ruptura. Estar desconsolado, pensar que lo has superado cuando obviamente no es así"

Sobre este proyecto compartió que su álbum “trata sobre el proceso de duelo de una ruptura. Estar desconsolado, pensar que lo has superado cuando obviamente no es así, conocer gente nueva, cuestionarte a ti mismo y a todas tus relaciones. Si la ruptura fue el terremoto emocional, la creación de este álbum fue la réplica emocional”.

Producido por Alexander y el productor ganador del Grammy, Dan Nigro (Olivia Rodrigo, Conan Gray), ‘Aftershock’ es una mirada dentro de la mente del artista pop en ascenso después de una ruptura que lo consume por completo. Profundiza en su estado emocional después de la separación, y al mismo tiempo muestra una conmovedora empatía hacia su ex, poniendo en evidencia su creciente madurez como artista y como persona.

Canciones como la desgarradora y frágil oda a un amigo perdido ‘The Hardest Part’ y el himno ‘Somebody's Nobody” revelan la amplitud de la vida interior de Alexander, con letras detalladas. Hay otras canciones, como ‘RIP You And Me’, que presenta a Charlie Puth en el piano, la rica en armonías ‘Fall 2017 (What If)’ y la insuperable ‘If We Were A Party’, combinan el sentimiento crudo con una producción ingeniosa.

Con ‘Aftershock’, Alexander 23 continúa un año formidable que comenzó cuando el artista co-escribió con Olivia Rodrigo su sencillo ‘Hate Me If It Helps’, y pasó a recibir elogios de la crítica por sencillos como ‘Crash’. También apoyó a artistas como John Mayer y Tate McRae en sus giras alrededor del mundo.

Este verano tendrá presentaciones en festivales como Lollapalooza en Chicago, Life Is Beautiful en Las Vegas y Firefly en Dover, Delaware. En el otoño embarcará en su primera gira por Norteamérica, el Reino Unido y Europa; las fechas e información de venta de boletos en este enlace: https://a23.lnk.to/AftershockTourWE.

JM