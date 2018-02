Alex Lora aclara lo que ocurrió en concierto

Hace unos días se hizo viral un video en el que Alex Lora, líder del grupo El Tri, corre a un par de personas de un concierto. Hoy el cantante se disculpa si ofendió a alguien, pero explica que lo que hizo fue tratar de contener una pelea para que no acabara en tragedia.

El músico explicó en entrevista con El Universal la historia detrás del videoclip que salió a la luz pública esta semana y el cual, dice, pertenece a un show que el grupo ofreció en octubre de 2017 y no en diciembre como se había dicho.



Lora expone que su "amable invitación" para que tres personas se fueran de su espectáculo ocurrió tras varios intentos de calmarlos, ya que se estaban peleando cuando él estaba tocando.

"El video es de un momento en el que llevábamos tres veces de interrumpir una rola a la mitad, paramos, les dijimos que le bajaran, con otras palabras claro está, esperamos a que se calmaran para seguir tocando. Pasaron varias rolas y volvieron a pelear y una vez más paramos y les dijimos que se calmaran con palabras más fuertes, así que ya para cuando sale lo del video ya era la cuarta vez que parábamos una rola", explicó.

El cantante señaló que las palabras despectivas que dijo a los involucrados fueron porque no se estaban comportando de una manera adecuada en un espectáculo, diseñado para entretener y no para pelear, en el que había mujeres, niños y familias.

"La principal preocupación de un artista es que las personas que van al show se diviertan y se olviden de sus broncas y se la pasen bien, hay personas que se la pasan peleando y el pleito no está bien. Es un evento familiar en el que todos disfrutan y por dos o tres monitos, uno tatuado, otro pelón que se estaban masacrando, no es justo que toda la raza la pase mal", expresó.

Pese a que en el video se muestra una imagen que no se conocía del cantante, él detalló que cuando sucedió el incidente, todo el público lo apoyó al pedir que las tres personas que se peleaban abandonaran el recinto, por lo que entraron elementos de seguridad que acompañaron a los involucrados a la salida.

"Si alguien se sacó de onda porque les dije que los sombrerudos, que la música cuatrera que me disculpen, pero yo se los dije a ellos porque como lo dije en el video 'a ustedes no les gusta el rock and roll, qué vinieron a hacer a esta tocada si a ustedes no les gusta, cuando sea el tipo de musica que a ustedes les gusta, hagan su numerito', si alguien se sintió ofendido fue algo que hice por el coraje que tenía en ese momento", acotó.

Alex Lora negó que tenga algo en contra de la música grupera o el regional mexicano y que incluso siempre está abierto a trabajar con diversos músicos y para muestra su disco "Tri Buto" en el que agrupaciones como La sonora Margarita, Banda Machos, Pesado y Los Tigrillos reversionan temas clásicos de la agrupación de rock.

"No tengo nada en contra de ninguna música, para mí toda música, cualquier estilo música es lo máximo y cualquier género que encierra el sentir de a raza es lo máximo", añadió.

JB.